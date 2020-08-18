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Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme programı Elvan Kiraz cinayeti katil zanlısı kim? Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme Elvan Kiraz olayı gelişmeleri

Didem Arslan Yılmaz’ın sunuculuğunu üstlendiği Vazgeçme programında 5 yıl önce öldürülen Elvan Kiraz’ın katili aranıyor. Faili meçhul olarak kalan cinayetin zanlılarını bulmak için harekete geçildi. Elvan Kiraz’ın cinayeti hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

18 Ağustos 2020 Salı 21:21
Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme programı Elvan Kiraz cinayeti katil zanlısı kim? Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme Elvan Kiraz olayı gelişmeleri
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Didem Arslan Yılmaz’ın sunuculuğunu üstlendiği Vazgeçme programında herkesi şoke eden cinayet vakası gündeme geldi. 17 Ağustos tarihinde yayınlanan bölümde 5 yıl önce cinayete kurban giden Elvan Kiraz’ın dosyası yeniden ortaya koyuldu.

Amasya Göynücek Köyü Elvan Kiraz cinayeti katil zanlısı kim?


Herkesi şoke eden cinayetin gündeme getirilmesinin ardından katil zanlısının kim olduğunu araştırılmaya başlandı. Amasya’nın Göynücek Köyü’nde yaşayan Elvan Kiraz hayvanları otlatmak için dışarı çıkmış ve daha sonra cansız bedeni bulunmuştu. Didem Arslan Elvan Kiraz’ın köyüne ekip göndermiş ve komşularla görüşmeler yapmaya başladı. Didem hanım komşuların konuşmalarında şüphelendi.

Komşulardan alınana bilgilere göre Elvan Kiraz öğleden sonra hayvanları otlatmaya gitti ve ardından telefonunu açmadı. Gülizar Kiraz Elvan’ın telefonları açmamasının ardından Mustafa Aydın’ın yanına gittiğini ve ardından ikisi beraber Elvan Kiraz’ı aramaya çıktığını söyledi. Elvan’ın cansız bedenini ise Mustafa Aydın’ın bulduğu belirtildi. Sunucu Didem hanım Gülizar hanım ve Mustafa Beyden olayı dinledikten sonra birde oğlu Bayram’dan olayı dinleyecek. Tüm köy halkıyla yapılacak görüşmeler sonucu cinayetin ortaya çıkması umut ediliyor.



Son Güncelleme: 18.08.2020 21:21
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