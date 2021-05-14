Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?

Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının 14 Mayıs Cuma günkü bölümünde, uzun zamandır aranan isimlerin başına neler geldiği araştırılmaya devam edilirken Musa Çiftçi olayında Yüksel ile Musa’nın telefon görüşmeleri konuşuldu.

Medine Hanım’ın telefon konuşmasında şok bir gelişme meydana geldi. Medine hanım ifadesinde yaşlılık maaşını konuştuklarını söylerken canlı yayındaysa farklı bir açıklama yaptı. Gülçin, Musa Beyin kızı Hülya Hanım’da açıklama yaptı. Yakup Erik Bey’in ifadesinde de bir bilgiye ulaşılamadı.

Musa Çiftçi öldürüldü mü?

Oğulları Yakup Cengiz Çiftçi, babamın başına kim ne getirdiyse ortaya çıksın diyerek olayın çözülmesini istedi. Saat 14:00’da evden çıkmasının sonrasında nereye gittiği çözülemedi. Esmer Hanım kameralar karşısına çıktı. Zahide Hanım ve Soner ile Yılmaz, Mehmet Bey’de bayramda eblerini kameraları konuk etti. Spiker Gizem Hanım olay yerinde yaşananlardan bilgiler aktardı. Kayıp olan altınların da nerede olduğu ortaya çıktı. Oğlu Soner’in düğününe harcanacak bir şekilde Hülya hanımda emanet altında olduğu söylendi.

Cüzdandan 300Euro ile üç tam altın iki çeyrek altınla küpelerin olduğu öğrenildi. Bu durumda da Musa Beyin başına altınlar nedeni ile herhangi bir şey gelmediği anlaşıldı.