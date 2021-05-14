İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?

Show TV'nin sevilen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında aranan kayıp Musa Çiftçi'nin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Musa Çiftçi nerede, bulundu mu? İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 19:00
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Takip Et:

Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının 14 Mayıs Cuma günkü bölümünde, uzun zamandır aranan isimlerin başına neler geldiği araştırılmaya devam edilirken Musa Çiftçi olayında Yüksel ile Musa’nın telefon görüşmeleri konuşuldu.

Medine Hanım’ın telefon konuşmasında şok bir gelişme meydana geldi. Medine hanım ifadesinde yaşlılık maaşını konuştuklarını söylerken canlı yayındaysa farklı bir açıklama yaptı. Gülçin, Musa Beyin kızı Hülya Hanım’da açıklama yaptı. Yakup Erik Bey’in ifadesinde de  bir bilgiye ulaşılamadı.

Musa Çiftçi öldürüldü mü?

Oğulları Yakup Cengiz Çiftçi, babamın başına kim ne getirdiyse ortaya çıksın diyerek olayın çözülmesini istedi. Saat 14:00’da evden çıkmasının sonrasında nereye gittiği çözülemedi. Esmer Hanım kameralar karşısına çıktı. Zahide Hanım ve Soner ile Yılmaz, Mehmet Bey’de bayramda eblerini kameraları konuk etti. Spiker Gizem Hanım olay yerinde yaşananlardan bilgiler aktardı. Kayıp olan altınların da nerede olduğu ortaya çıktı. Oğlu Soner’in düğününe harcanacak bir şekilde Hülya hanımda emanet altında olduğu söylendi.

Cüzdandan 300Euro ile üç tam altın iki çeyrek altınla küpelerin olduğu öğrenildi. Bu durumda da Musa Beyin başına altınlar nedeni ile herhangi bir şey gelmediği anlaşıldı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan Yılmaz’la VazgeçmeDidem Arslan YılmazShow TvMusa çiftçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Ragnarok yeni sezon ne zaman başlıyor? Ragnarok 2.sezon tarihi belli oldu
Ragnarok yeni sezon ne zaman başlıyor? Ragnarok 2.sezon tarihi belli oldu

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
XCAD Network (XCAD) coin nedir? XCAD Token açıklaması
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Gelinim Mutfakta Yağnur Kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Yağnur Dalkara İşçiler hakkında bilgiler
Rüyada at görmek görmek neye işaret eder? Rüyada at görmenin anlamları ve yorumları
Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs 2021 Cuma Hangi maç hangi kanalda?
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar yer aldığı dizi ve film yapımları
Seni Çok Bekledim dizisinin Kadir'i Özcan Deniz'in hayat hikayesi!
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Sefer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.