Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?

ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme'nin canlı yayınında Faruk Üner'in ölüm sebebi araştırılıyor. Canlı yayın sırasındayerine bağlanılarak aracın kaza yaptığı mı yoksa kaza süsü mü verildiği uzmanlarca değerlendirildi. Faruk Ünür kaza mı yaptı yoksa kaza süsü verildi sorusunun yanıtı aranmaya devam ediyor.

Eşinin ölümü sır gibi olan Meltem Ünür'ün gizli sevgisi Ufuk Kamacı ile görüşmeleri ekranlarda yer aldı. Olaya dair inceleme yapan Vazgeçme ekipleri merak edilen sorulara yanıt aradı. Sır gibi saklanan kadın kim? Faruk olayın yaşandığı gün neden aradı? Kazanın yaşandığı anda Faruk Ünür aracın içinde miydi? Kaza geçiren aracın sağ tekerleği ve plakaları üzerinde bulunmadı. Diğer yandan aracın içinde de bir yangın elevleniyor. Tüm merak edilen soruların yanıtları yarın netleşecek.