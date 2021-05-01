Dexter yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı ( 9. sezon tanıtımı )

Birçok seyircinin heyecanla beklediği Dexter'ın yeni sezonunun tanıtımı yayınlandı. Bu zamana kadar ki en çok izlenen ve sevilen seri katil dizisi olan Dexter, Michael C.Hall'ın yeniden kendisiyle özleşen rolüne dönüyor. Dizi 2021 senesi içinde seyircisiyle buluşacak. Dizinin ilk 4 sezonunun showrunnerı Clyde Phillips, dizinin finalinde yaşanan hayal kırıklığını düzelmek için geri dönüyor.

Sekizinci sezon finalinde, sevenlerini oldukça üzerken, listelerde de bu zamana kadar ki en kötü dizi finallerinden biri olarak gösterildi. Bu nedenle, izleyiciler arasında bu geri dönüş haberi büyük mutlulukla karşılandı.

Showtime'ın Dexter hesapları ve sosyal medyadan yayınlanan yeni tanıtımında, daha önceki tanıtımında olan atmosfer göze çarparken bu defa Dexter'ı camdan dışarıyı izliyor. Bir önceki videoda "Doğaya geri dönmek gibisi yok." diyen Dexter, bu defa Nina Simonedan duyulan Misunderstood şarkısıyla beraber kameralara dönüp o meşhur bakışını atıyor. Ayrıca dizinin Türkiye’de hangi platform üzerinden yayınlanacağı şuan için belirsizliğini koruyor.

İşte Dexter 9.sezon tanıtımı