Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dexter dizisinin yeni sezonunda da başrolde olan Michael C. Hall yer alacak. Dizide kötü adam rolünde Clancy Brown yer alacak. Dizinin yeni sezonu New York’un hayali kasabası Iron Lake’de geçecek. Kurt Caldwell karakterini Clancy Brown canlandıracak.
Dizinin çekimlerine Şubat 2021’de başlandı. Dizinin 10 bölümden oluşması beklenmektedir. Dizinin yaratıcısı Clyde Philips oldu. Dexter’ın 2021 yılı içerisinde yayınlanması beklenmektedir.
Dexter’ın oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;
Julia Jones
Johnny Sequoyah
Jack Alcott
Son Güncelleme: 30.04.2021 14:05