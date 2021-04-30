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Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dexter dizisi 8 sezon boyunca ekranlara geldi. Dizi 2013 yılında bitmişti. Dexter,en sevilen yapımlar arasında da yer almaktadır. Yapılan açıklamaya göre Dexter'ın 9.sezonu ekranlara gelecek. Dizinin hayranları bu habere çok sevindi. Peki,Dexter ne zaman başlayacak? Merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte Dexter'ın yeni sezonu hakkında detaylar...

30 Nisan 2021 Cuma 14:05
Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Dexter dizisinin  yeni sezonunda da başrolde olan Michael C. Hall yer alacak. Dizide kötü adam rolünde Clancy Brown yer alacak. Dizinin yeni sezonu New York’un hayali kasabası Iron Lake’de geçecek.  Kurt Caldwell karakterini Clancy Brown canlandıracak.

Dizinin çekimlerine Şubat 2021’de başlandı. Dizinin 10 bölümden oluşması beklenmektedir. Dizinin yaratıcısı Clyde Philips oldu. Dexter’ın 2021 yılı içerisinde yayınlanması beklenmektedir.

Dexter’ın oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Julia Jones

Alano Miller

Johnny Sequoyah

Jack Alcott

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 14:05
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