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Dexter yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak? Dexter 9.sezon için Showtime başkanından açıklama

Dexter 9. sezonuyla ekranlara yeniden dönüyor! Dünya üzerinde oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan dizi sevenlerine müjdeli haberi verdi! Showtime kanalı üzerinde yeniden yayın hayatına başlayacak olan dizinin ne zaman ekranlarda yer alacağı ise merak konusu.

15 Ekim 2020 Perşembe 18:27
Dexter yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak? Dexter 9.sezon için Showtime başkanından açıklama
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Dexter 9. Sezonuyla geri dönüyor! Dizinin yeni bölümleri ekranlara ne zaman gelecek? Oldukça fazla hayrana sahip olan dizi ekranlara 7 sene sonra geri dönme kararını aldığını duyurdu. Showtime üzerinden yapılmış olan açıklamada 9. Sezonun toplamda 10 bölüm olacağı bildirildi.


Showtimw başkanı Gary Levine yaptığı açıklamada Clyde Phillips ve Michael Hall’ın dizide yer alacağını ve bu durumdan mutluluk duyduğunu belirtti. Dexter yeni sezon bölümlerinin Showtime ekranlarında yayın hayatına yeniden başlayacak ve dizi 2021 yılının sonbahar aylarında gösterime girecek.



Son Güncelleme: 15.10.2020 18:27
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Anahtar Kelimeler:
DexterDizi
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