Dexter geri dönüş sezonunun yeni tanıtımı yayınlandı!

Pek çok izleyicinin merakla beklediği Dexter'ın geri dönüş sezonun ikinci tanıtımı yayınlandı. En çok sevilen seri katil dizilerinden olan Dexter, Michael C.Hall'ın tekrardan rol aldığı dizi 2021 senesi içinde seyircisiyle buluşacak. Dizinin ilk 4 sezonunun showrunnerı Clyde Phillips, dizinin finalinde yaşanan hayal kırıklığını düzelmek için geri dönüyor.

Sekizinci sezon finali, hayranlarını üzerken, listelerde de gelmiş geçmiş en kötü dizi finallerinden biri olarak gösterilmişti. Bu nedenle, izleyiciler arasında bu geri dönüş haberi büyük sevinçle karşılandı.

Showtime'ın Dexter hesaplarından ve sosyal medyadan yayınlanan yeni tanıtımında, bir önceki tanıtımda olan atmosfer görülürken bu defa Dexter'ı camdan dışarıyı izliyor. Bir önceki videoda "Doğaya geri dönmek gibisi yok." diyen Dexter, bu defa Nina Simonedan duyulan Misunderstood şarkısıyla birlikte kameralara dönüp o meşhur bakışını atıyor.

İşte Dexter Geri Dönüş sezonu yeni tanıtımı