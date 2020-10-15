Dexter 9.sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon konusu ve oyuncuları

Dizi Hakkında

1 Ekim 2006'da Amerikan TV kanalı Showtime'da yayın hayatına başladı ve 22 Eylül 2013 tarihine kadar çeşitli sezonlarla başarılı bir şekilde yayın hayatına devam etti. 8 sezon 98 bölümlük bu dizi, 8. sezonun ardından yayın hayatına son vermişti. Dizinin yapımcısından yapılan açıklamada dizinin 9. sezonda geri döneceği açıklandı. Dizi James Manos tarafından tasarlanmış ve senaryosu yazılmıştı.

"Darkly Dreamin Dexter" romanından uyarlanan çalışma, dedektif, gerilim, korku ve gizem türlerini içeriyor. Dizi, Michael C.Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar ve C.S. Li gibi isimlerden oluşuyor. Dizinin yeni sezonuna kimlerin katılacağı henüz netlik kazanmadı. IMDb'de yayınlanan dizinin ilk 8 sezonunda 631.000 kişi oy vererek 8.6 puan aldı. Dizinin 9. sezonunun 2021 yılında izleyicilerle buluşması düşünülüyor.

Dexter Konusu

Dexter Morgan, annesinin öldürülmesi nedeniyle üç yaşında yetim kaldı ve Miami polis memuru Harry Morgan tarafından evlat edinildi. Harry'nin karısı Doris tarafından evlat edinildi. Gençken yakınlardaki hayvanları öldürme arzusu olduğunu keşfetti. Harry, onları öldürmek için çok erken olduğunu düşündüğünü ve Dexter'ın öldürme arzusunun arttığını söyledi. Harry, Dexter'a masum insanları öldürmemesini söyledi ve ona bazı kurallar öğretti.

En önemlisi, asla yakalanmayacaksın.

Dexter’ın kurbanları ölmeyi hak etmeli.

Her zaman katilin suçlu olduğundan emin olmalıdır, bu nedenle kurbanın mahkum olduğuna dair kesin kanıtlar elde etmek için sık sık elinden geleni yapar.

Harry ona normal insan duygularına sahip olduğunu, sosyal davranışlarda bulunmayı ve katilleri öldürdükten sonra olay yerini nasıl temizlemesi gerektiğini öğretir. "Karanlık Yolcu" yu (öldürme içgüdüsüne verdiği isim) memnun etmek için kodu izle.

Dexter Oyuncuları ve Karakterleri (Cast)

Michael C. Hall – Dexter Morgan

Jennifer Carpenter – Debra Morgan

David Zayas – Sgt. Angel Batista

James Remar – Harry Morgan

C.S. Lee – Vince Masuka

Luna Lauren Velez – Lt. Maria LaGuerta

Desmond Harrington – Det. Joseph ‘Joey’ Quinn

Julie Benz – Rita Bennett

Christina Robinson – Astor Bennett

Geoff Pierson – Deputy Chief Tom Matthews