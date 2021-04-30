Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?

8. sezonu ile ekranlara veda eden Dexter'ın yeni sezonunun ne zaman ve hangi platformda yayınlanacağı merak konusu oldu. Uzun bir süredir dizinin yeni sezonunun çekildiği biliniyordu. Peki Dexter'ın yeni sezonu ne zaman ekranlarda olacak? Dizinin 9. sezonuna hangi platform ev sahipliği yapacak? İşte detaylar...

Dexter yeni sezon ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

Dexter'ın yayınlanan ilk tanıtım filminde dizinin başlangış tarihi ile tarihe yer verilmedi. Tanıtımda sadece sonbaharda başlayacağı yer aldı.

Dizinin Türkiye'de de hangi platformda olacağı netlik kazanmış değil. Netflix, ABD'de yayınlanan dizileri bölümler halinde yayınlıyor. Dexter da Netflix'de bölümler halinde olabilir.

Dexter dizisinin konusu nedir?

Dexter, ilk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında yayına girdi. Dexter Morgan (Micheal C. Hall), Miami Metro Polis Departmanı'nda kaç sıçrama analisti lara görev almkatadır. Aynı zamanda gizli bir seri katil olarak hayat yaşamaktadır. Miami'de geçen hikayee Jeff Lindsay'ın Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır. Devam sezonları ise Lindsay'ın romanını ile alakasız olarak çekilmiştir. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos tarafından televizyona uyarlanmıştır.