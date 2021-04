Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon nerede yayınlanacak?

2006 yılında dizi severlerin karşısına çıkan Dexter dizisi 2013 senesinde final bölümünü yayınlayarak ekranlardan ayrılmıştı. Normal şartlarda dizinin son bir sezon daha yayınlanması gerekiyordu. Fakat yaşanan bazı sorunlardan dolayı dizi erken final yapmıştı. Durum bu şekilde olunca Dexter dizisinin finali de oldukça net bir şekilde biterek pek çok kişinin erken finalden dolayı üzülmesine neden olmuştu. Dizinin erkenden final yapmasının ardından izleyiciler tarafından yeni sezonun gelmesi istense de durum pekte değişmedi. Ancak geçtiğimiz senelerde Dexter’in yeniden mini dizi olarak ekranlara geri döneceğinin haberinin sonrasında dizinin hayranları oldukça heyecanlanmıştı.

Dexter 9.sezon ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Dexter’ın yeni sezonunun ne zaman geleceğine dair henüz net bir açıklama yok. Fakat elde edilen bazı bilgilere göre dizinin yeni sezonunun bu yılın sonbaharında gelmesi bekleniyor. Eğer dizi sonbaharda gelmez ise yüksek ihtimal 2022 yılının başlarında seyirci ile buluşacak.

Dexter dizisinin konusu nedir?

2006 senesinde Showtime kanalında seyircilerle buluşan dizi, Dexter bir seri katilin yaşadığı olayları anlatıyor. Kendisi polis teşkilatında kan analisti olarak çalışıyor ve geceleri de cinayetler işliyor. Fakat kendisinin bu cinayetler konusunda bazı prensipleri var. Sadece cinayet işleyen suçlu kişileri öldürmektedir. Masum kişileri öldürmeyen Dexter, öldüğü her kişiden de hatıra olarak kan önekleri almaktadır. Her cinayeti özenle işlemektedir ve her türlü önlemi aldırmaktadır. Öldürdüğü kişileri parçaladıktan sonra da teknesine binip okyanusun dibine göndermektedir. Polis teşkilatında çalışıyor olmasıyla beraber üvey kız kardeşinin de polis olması kendisine gizlenme konusun olukça avantaj sağlamaktadır. Özellikle öldüreceği kişileri seçerken ve katilleri bulmada polis teşkilatında daha da iyidir. Bu şekilde onlardan önce öldüreceği kişileri bularak öldürmektedir. Yaptığı işi onu gizlenmede yardımcı olsa bile yaptığı hareketlerinden ve bazı asosyal tavırlarından şüphe duyan birisi vardır. O kişi Çavuş James Doakes’tir. Kendisine karşı elinde herhangi bir delili olmasa da bile savaş gören birisi olduğu için pek çok psikopat bireylerle karşı karşıya gelmiştir. Bundan dolayı Dexter ile ilgili kendince şüphe duymaktadır. Ancak kendisi bile tam olarak onun nasıl birisi olacağını kestiremiyordur. Dexter’ın bu cinayetleri işlemesinin ve sadece belirli kişileri öldürmesinin de sebepleri bulunuyor. Bu sebepler dizinin ilerleyen sezonlarında oldukça ayrıntılı bir şekilde seyirciye anlatılıyor.

Dexter dizisinin 9. Sezon konusu ne olacak?

Dexter final yapmasıyla beraber yaşamış olduğu olayların sonrasında tek başına kalmıştı. Miami’den uzak bir yerde odunculukla uğraşıyordu. Hikaye aynen kaldığı yerden izleyicilere anlatılmaya devam edecek. Ancak dizinin oyuncuları arasında eskim oyunculardan kimlerin olacağı da herkes tarafından merak ediliyor. Eğer bir şekilde eski kadroyu aynen bir arada tutar ve ortaya da iyi bir senaryo çıkarırlarsa Dexter 9. Sezon ile beraber önümüzdeki döneme damga vurabilecektir.

Dexter dizisi hakkında bilinmesi gerekenler!

İlk olarak şunu belirtmekte fayda var. Dexter dizisi herkese hitap edecek bir dizi değil. Eğer izleyip severseniz oldukça sevilecek bir yapım. Ancak bunun için biraz sabır etmek gerekiyor. Çünkü dizi bazı bölümlerinde biraz ağır ilerlemekte. Fakat ilerleyen sezonlarında oldukça iyi bir şekilde açılarak izlenmeye değer bir dizi oluyor.