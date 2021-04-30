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Dexter 9. sezon ne zaman başlayacak? Dexter 9. sezonun fragman yayınlandı

Bir zamanların efsane dizisi Dexter'ın 9. sezonunun başlayacağı tarih ne zaman? 2006’da başlayarak 2013’de sona eren dönemin çok izlenen dizileri arasında bulunan Dexter’ın yeni sezonuna ait ilk fragman yayınlandı.

30 Nisan 2021 Cuma 16:04
Dexter 9. sezon ne zaman başlayacak? Dexter 9. sezonun fragman yayınlandı
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Dizi alanında unutulmayanlar arasında yerini alan sevilen dizi Dexter’ın yılların ardından bir sezon daha çekildiği bilinmekteydi. Kısa bir süre önce de dizinini ilk fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda daha önceleri görsel olarak paylaşımda bulunulan görselin videolu halini görmekteyiz. Fragmanın arka planında çalan şarkıysa Nina Simone’nin seslendirdiği Don’t Let Me Be Misunderstood şarkısıdır.

Dexter 9. sezon fragmanı

Yeni sezon 10 bölümden oluşan bir mini dizi biçiminde yayında olacak ve dizinin başrol koltuğunda Michael C. Hall rol alacak. Yaratıcılığını ise Cylde Phillips üstlenecek. Dizinin bu sene içinde yayında olması düşünülüyor. Dizinin yeni sezonunda rol alacak oyuncularsa şu şekilde; Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott. 

Dizi 9. Sezonunda Miami yerine bu defa New York da bulunan kurgusal bir kasaba olan Iron Lake’te olacak. Bunların yanı sıra alınan bilgilere göre dizide Dexter halen hükümet tarafınca aranmaktadır. Ve Miami’den çok uzakta bir bölgede başka bir isimle yaşamına devam etmektedir.




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
DexterDiziYeni SezonMichael C. Hall
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