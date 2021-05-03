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Dexter 9. sezon fragmanı izle

Yabancı diziler arasında oldukça beğenilen bir seri katil dizisi olan Dexter 8.sezonu ile beğeni toplamıştı. Bir seri katil olan Dexter'ın hikayesinin ele alındığı dizinin 9. sezon fragmanı yayınlandı. İşte Dexter 9.bölüm fragmanı...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:04
Dexter 9. sezon fragmanı izle
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Sevilen dizi Dexter 8.sezonunda heyecanlı bir bitiş yaşamış 9.sezon izleyiciler tarafından ilgiyle bekleniyordu. Dizinin 9.sezonuna ait fragman paylaşıldı.

Dexter 8.sezonda neler olmuştu?

Bir seri katil olan Dexter’ın işlediği cinayetleri ele alan Dexter dizisinde Dexter isminde polis teşkilatında çalışan ve bir ailesi olan psikopat bir katili görüyoruz. Dizide sürekli insanları öldüren Dexter’ın aile yaşamının da pek iyi olduğu, geçmişte şiddete maruz kaldığı ve abisinin de bazı problemleri olduğu işleniyor.

Hannah isminde bir kadına aşık olan Dexter ondan oğlu ile Arjantin’e gitmesini istiyor. Bu sırada bir kişiyi öldürecekken öldüremiyor ve kız kardeşini kaybediyor. Zamanla içinde bulunan hisler değişiyor ve kız kardeşini vuran kişiyi de öldürüyor. Komada olan kız kardeşini alıp okyanusa atan Dexter son sahnede ise odunculuk yaparken görünüyor.

Dexter’ın yeni sezonunda önceki sezonlardan farklı olarak sezonun Miami’de değil sert bir kışın geçtiği bir şehirde geçtiği de izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Dexter 9.bölüm fragmanı:

VİDEO





Son Güncelleme: 03.05.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
Dexter9.sezon
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