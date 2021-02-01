Devrim Özkan Ramo yeni sezonda yer alacak mı? Özkan'ın yer alacağı yeni projeler

Beğenilen oyunu Devrim Özkan’ın yeni projeleri merak edilmektedir. 2021’ de hangi dizilerde rol alacaktır?

Devrim Özkan kim?

2 Eylül 1998 Muğla doğumludur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı eğitimine devam etmektedir. Ekranlara ilk defa Rüya dizisi sayesinde 2017 senesinde gelmiştir. Dizide İpek karakterine hayat vermiştir. Aynı yılın içinde Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini canlandırmıştır. Güzel oyuncu, ilkokul ve lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmiştir. Lise yıllarında tiyatrocu olmaya karar vermiştir.

Devrim Özkan’ın yer aldığı yapımlar

2017-Rüya (İpek)

2017- Vatanım Sensin (Havva)

2019-Vuslat (Feride)

Devrim Özkan’ın yeni sezonda rol alacağı diziler

14 Ocak 2020’ de Show Tv ekranlarına gelen Ramo dizisinin kadrosunda yer alan güzel oyuncu, yeni sezonda da diziye devam edecek. Ramo dizisinin reytingleri oldukça iyidir bu sebeple final yapması şimdilik söz konusu değildir.

2021-2022 hangi projelerde yer alacak?

Yeni dizide kimlerle rol alacak?

Güzel oyuncunun projeleri netleşti. Oyuncu Ramo dizisiyle ekranlara gelmeye devam edecektir. Başarılı oyuncu, dizide Cihangir’in kızı Nehir’i canlandırmaktadır.

Ramo dizi kadrosunda: Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Akif Özdemir, Hakan Gerçek, Mehmet Yılmaz Ak, Sacide Taşaner, Pelin Körmükçü, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Leyla Kader İlhan, Volkan Yosunlu, Gurur Çiçekoğlu, Doğu Can, Mehmet Sait Ergenç, Yunus Emre Terzioğlu, Görkem Kasabalı, Burak Şafak gibi oyuncular yer almaktadır.

Devrim Özkan ilişki durumu

Evli değildir. Geçen sene oyuncu Onur Tuna ile birlikteliği vardı ancak bu sene bu ilişkiyi sonlandırmıştır.

Resmi İnstagram hesabı

@devrimozkan

Kostümleri

Oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanmaktadır. Hesabında 41 gönderisi ve 250 bin takipçisi vardır. Kullanıcı adı:

Güzel oyuncunun, başarısı kadar güzelliği ve tarzı da dikkat çekmektedir. 173 boyundadır. Dizide giydiği kıyafetler ve kullandığı aksesuarlar merak edilmektedir.