Destan dizisinde Muhteşem Yüzyıl kadrosu! Ünlü oyuncular yeniden ekranda...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağası karakteri ile izleyici karşısına çıkan ve burada oldukça beğeni toplayan Selim Bayraktar şimdi de Destan dizisinde rol alacak. Birçok projede izleyici karşısına çıkan oyuncunun yeni karakteri oldukça merak ediliyor.

Selim Bayraktar Destan’da!

Yıllar sonra bir arada!

Selim Bayraktar, son olarak FOX TV’de izleyici karşısına çıkan Zümrüdüanka dizisinde yer almıştı. Burada oynadığı Abbas karakteri ile oyunculuğunu bir kez daha gözler önüne seren Bayraktar daha birçok projede yer aldı. Şimdi de Destan dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin başrolünü ise Ebru Şahin üstlenecek.

Kulisten alınan bilgilere göre dizinin kadrosuna Kaan Çakır ve Filiz Ahmet’te dahil olacak. Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı lakin böyle bir durumda Filiz Ahmet, Muhteşem Yüzyıl’dan sonra Selim Bayraktar ile ikinci kez aynı projede yer alacak.