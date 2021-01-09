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Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2018 yılında vizyona giren Derinlerdeki Dehşet filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:50
Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Vizyona girdiği dönem çok beğenilen Derinlerdeki Dehşet filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

Derinlerdeki Dehşet konusu

Uluslararası denizaltı gözlem evinde soyunun yıllar önce tükendiği bilinen büyük bir yaratık gözlem evine saldırır. Büyük hasar gören denizaltının mürettebatı içeride kapanı kısılır. Pasifik Okyanusunda yaşam mücadelesi veren ekibin hayatta kalmak için büyük çaba gösteriyor. Çinli okyanus bilimcisi ailesini istememesine rağmen mürettebatı kurtarmak için işe koyulur. Mürettebatın karşısındaki canavar ise 23 metrelik Megalodan’dır. Bu yaratığın iki milyar yıl önce yok olduğu biliniyordu. Dünyanın en tehlikeli ve yırtıcı yaratığına karşı ekibin hayatta kalma mücadelesi nefes kesiyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao gibi isimler yer alırken filmin yönetmenliğini Jon Turteltaub yer alıyor.



Son Güncelleme: 09.01.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
FilmDerinlerdeki Dehşet
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