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Deren Talu başrolünde Doğu Demirkol'un yer aldığı "Doğu" projesine dahil oluyor!

BKM Yapım imzası taşıyan ve BluTV ile Vodafone TV’de yayınlanacak olan “Doğu” projesine Deren Talu’nun konuk olacağı duyuruldu. İşte detaylar…

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:06
Deren Talu başrolünde Doğu Demirkol'un yer aldığı
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Yıllarca istemediği bir bölümde üniversite eğitimi alırken hayatının hangi yöne gideceğinden haberi olmayan Doğu’nun hayalleri peşinden gittiği yolculuğunun anlatılacağı Doğu isimli dijital platform projesinin kadrosuna oldukça beğenilen Deren Talu’nun konuk olacağı bilgisi paylaşıldı.

Doğu Demirkol ile Murat Özsoy’un birlikte yazdıkları ve Doğu Demirkol’un bir yandan yönetmenliğini yapıp bir yandan da başrolünde oynadığı BKM Yapım imzası taşıyan “Doğu” projesi 31 Mart Çarşamba günü BluTV ve Vodafone TV’de izleyici ile buluşacak.

Deren Talu başrolünde Doğu Demirkol’un yer aldığı “Doğu” projesine dahil oluyor!

Akıncı isimli dizi ile ilk defa ekranlara gelen Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, Doğu adlı projenin kadrosunda konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Talu’nun projede nasıl bir karakteri oynayacağı ise henüz bilinmiyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:06
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Anahtar Kelimeler:
Deren TaluDoğuProje
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