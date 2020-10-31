Deprem nedeniyle yayınlanmıyacak programlar hangileri? Gönül Dağı ve İbo Show, neden yok?

Yaşanılan acı dolu deprem nedeniyle 31 Ekim Cumartesi günü çoğu dizinin yeni bölümleri ertelendi. Bu ertelemelerden ilki ise 31 Ekim’ de yayınlanmakta olan Babil olmuştur. Bu dizilere ise Gönül Dağı adlı dizide eklendi.

Gönül Dağı 31 Ekim’ de Ekranlara Gelecek Mi

Gülsüm Ali İlhan ve Berk Atan’ ın başrollerinde olduğu ve bu hafta 3’ üncü bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan Gönül Dağı dizisi 31 Ekim Cumartesi tarihinde yeni bölümünü yayınlamayacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanmama sebebi ise hepimizi derinden üzen İzmir’ de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremdir. 30 Ekim Cuma gününde yaşanan deprem sonrasında yaklaşık 30 vatandaş hayatını kaybederken bir çokta yaralı vatandaş hâlâ göçüklerden çıkartılıyor. Yaşanan bu acı doğal afet nedeni ile bir çok yapım ise yayın akışını değiştirdi.

Dizinin ertelenme nedeni ise deprem nedeni ile ölen ve yaralanan vatandaşlarımız adına saygıdır. Normalde 31 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak olan dizi deprem nedeni ile bugün yayınlanmayacak ve bir sonraki haftada kaldığı yerden ekranlara gelmeye devam edecek. Yani Gönül Dağı dizisinin 3’ üncü bölümü 7 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek.

GÖNÜL DAĞI 3’ ÜNCÜ BÖLÜMÜ İLE 7 KASIM TARİHİNDE EKRANLARA GELECEK!

Cumartesi günleri TRT ekranlarına gelen Gönül Dağı adlı dizinin yayınlanan iki bölümü izleyici tarafından beğenilmiştir ve çoğu izleyici yeni bölümünü beklemekteydi. Lakin yaşanan deprem nedeni ile dizi haftaya ertelendi. İzmir’ de birçok vatandaşımız deprem sebebi ile hayatını kaybederken birçok vatandaşımız toplanma alanlarına giderek güvende kalmakta ve göçüklerden yaralı vatandaşlarımızı çıkartmak üzere ekiplere yardım etmektedir. Yaşanan bu doğal afet nedeni ile formatı ne olursa olsun çoğu kanal duyarlılık göstererek dizilerin ertelenmesine karar vermiştir. Bu programlardan bir diğeri ise İbo Show oldu…

İZMİR’ DE YAŞANAN DEPREM NEDENİ İLE BABİL’ DEN SONRA İBO SHOW’ DA ERTELENDİ!

İzmir ilimizde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem bir çok kötü sonucu da beraberinde getirdi. Bu nedenle diziler duyarlılık göstererek yayın tarihlerini erteledi. Star TV’ de yayınlanmakta olan Babil dizisi bunlardan ilkiydi ve dizi 30 Ekim tarihinde neden ekranlara gelmeyeceğini sosyal medya hesabından da duyurdu.

Depremin olduğu Cuma gününde çoğu kanal yayın hayatına devam ederek Star TV rakiplerinden daha duyarlı bir tavır ortaya koydu ve bu çoğu izleyici tarafından alkışlandı. Bugün ise Star TV bir diğer programın deprem nedeni ile ileri bir tarihe alınmasına karar verdi.

Uzunca bir zamandır izleyici tarafından beklenmekte olan İbo Show’ da uzun bir zamanın ardından 31 Ekim günü tekrar izleyicinin karşısına gelecekti. Lakin yaşanan depremin ardından Star TV’ nin duyarlı bir karar daha alarak bu kararından dolayı ertelendi ve başka bir zaman yayınlanacak.

İbo Show’ un ne kadar bir süre için ertelendiği ise bilinmiyor, Star TV yayın tarihini “yakında” olarak belirledi. Deniz Seki, Kutsi, Sibel Can, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer’ in konuk olacağı İbo Show’ un ilk bölümü bant yayınıdır ve bu nedenden dolayı ileri bir tarihe atıldı.

Eğer başka dizilerde yayın kararını değiştirirse haberimiz güncellenecektir.