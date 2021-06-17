Deniz Türkali kimdir? Deniz Türkali görev aldığı yapımlar

Türk televizyonlarının usta oyuncularından birisi olan Deniz Türkali merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Deniz Türkali’nin hayat hikayesini araştırmaya devam ederken aynı zamanda kariyeri ve dizi – filmleri de araştırılıyor.

Deniz Türkali kimdir?

Kasım 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Türkali, tiyatro eğitimi almak üzere Londra’ya gitmiştir. Tiyatro eğitimine devam etmek üzere İngiltere’ye yerleşen Türkali, müzik çalışmaları ile de konserler vermiştir.

Babası usta yazar Vedat Türkali gibi yazarlıkla uğraşmış ve başarılı senaryolara imza atan Deniz Türkali, ilk kez İbo ile Güllüşah filminde görev almıştır. 1978 yılında Minik Serçe, 1982 yılında da Mine filminde görev alan Türkali, 1995 yılında 7. Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Deniz Türkali, 1964 yılında Enesto Cassalini ile evlenmiş ve bu evliliğinden Zeynep Cassalini’yi dünyaya getirmiştir. İkinci evliliğini 1974 yılında Atıf Yılmaz ile yapan Deniz Türkali’nin bu evliliğinde 2006 yılında Atıf Yılmaz hayatını kaybetmiştir.

2011 yılında lise arkadaşı Kemal Öncü ile birlikteliğe başlamıştır ve bu birliktelik halen devam etmektedir.

Deniz Türkali görev aldığı sinema ve dizileri

2015 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Saadet Deniz)

2013 – Galip Derviş (Pervin Uçar)

2010 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Perihan Yaşaran)

2007 – Dudaktan Kalbe (Şahika)

2007 – Kelebek Çıkmazı (Genç Nilgün)

2006 – Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak

2005 – Düşler ve Gerçekler

2004 – Damatlık Şapka

2004 – Çemberimde Gül Oya

2003 – Peki Olur Şekerim

2003 – Hürrem Sultan

2002 – Her Şey Aşk İçin

2000 – Ayışığı Sonatı

1999 – Eylül Fırtınası

1993 – Tatlı Bedüş

1993 – Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar

1992 – Düş Gezginleri

1991 – Deniz Gurbetçileri

1991 – Safiyedir Kızın Adı

1988 – Arkadaşım Şeytan

1985 – Dul Bir Kadın

1982 – Seni Kalbime Gömdüm

1979 – Adak

1997 – Güllüşah İle İbo