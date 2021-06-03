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Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?

Deniz Gül Demirbilek, İstanbul Üniversitesinde Oyunculuk eğitimi alan, daha öncesinde ise psikoloji bölümünü bitiren güzel oyuncudur. Oyunculuğu sadece rol yapmaktan ibaret olarak görmeyen oyuncu, bu işi severek yaptığını da belirtiyor. Deniz Gül Demirbilek hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:06
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?
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Deniz Gül Demirbilek kimdir?

1 Ocak 1991 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu 30 yaşındadır. Güzel oyuncu oğlak burcudur. Gerçek mesleği Psikolog olan Demirbilek, ilkokul ve ortaokul eğitimini İstanbul’da görmüş daha sonra Psikoloji bölümünde okumuştur. Bu bölümü tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde öğrenim görmüştür. 

Oyunculuğu sadece rol yapmaktan ibaret olarak değilde daha derin, daha içsel bir olgu olarak gördüğünü ifade etmiştir. Demirbilek ayrıca, okuduğu senaryodaki karakterlerin analizlerini çok iyi yaptığı için canlandırmanın da daha kolay bir şekilde olduğunu söylemiştir. 

Yönetmen koltuğunda Mustafa Miraç Kaya’nın oturduğu KİKİ Lanet-i Cin filminde rol almıştır. 


Son Güncelleme: 03.06.2021 09:06
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Gül DemirbilekOyuncu
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