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Deniz Çakır'dan şok eden şiddet açıklaması: "Şimdi olsa ifşa ederdim"

Bugünlerde rol aldığı Masumiyet isimli diziyle ekranlara gelen Deniz Çakır, şok eden bir şiddet itirafında bulundu. Meslek hayatı boyuncu birçok kez aynı kişi tarafından şiddete maruz kaldığını açıklayan Çakır, “Şimdi olsa ifşa ederim” dedi.

14 Mayıs 2021 Cuma 22:19
Deniz Çakır'dan şok eden şiddet açıklaması:
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Jülide Ateş'in sunumu ile GAİN platformunda izleyici ile buluşan '40' programına konuk olan oyuncu Deniz Çakır, sahnede gördüğü psikolojik şiddet ile ilgili ilk kez konuştu.

Psikolojik, sözlü ya da fiziksel olarak tacize uğradınız mı?

"Bu topraklarda yaşayıp, bu sorduğun soruya 'hayır' diyebilecek birini ben tanımıyorum! Medyanın dili, bazı gazetelerin attığı başlıklar psikolojik şiddetin babası!"

"Pişmanlık yaşıyorum"

"Ben basının psikolojik tacizine çok fazla uğradım. Ama kendi hayatımda da, mesleğimde de uğradım. Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım! Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum."

"Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim. Çünkü işin yürümesiydi önemli olan, tiyatroya zarar gelmemesiydi! Ama hiç olmayacak bir insan tarafından hırsları, benim orada sadece kadın olmam."

"Çok saygın bir kişi"

Deniz Çakır, "psikolojik şiddet" itirafından sonra programın sunucu Jülide Ateş'in sorduğu "Bugün ifşa etmek ister misiniz?" sorusunu da yanıtladı.

"İstemem, ona yarar sağlar. Öyle biri çünkü! Kadın olduğum için, popüler olduğum için, sahne üstünde defalarca kez aynı kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım, neredeyse işimden soğuyacak kadar! Çok saygın bir kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım maalesef!"

Deniz Çakır Hülya Avşar’dan neler öğrendi?

"Bana çok iyi geliyor Hülya Hanım. Enerjisi ile, 'boş ver' diyen öğretisi ile. 'Seni bilen biliyor, yürü yoluna bak, bir tanesin' dediği zaman. Yaşanmışlık olarak benden bir tık büyük kadınlarla sohbet etmeyi, hayatımda onların bana el vermeleri yol göstermeleri için alan vermeyi çok severim."

"Arada bir dertleştiğimde bana çok iyi geliyor. Derya Alabora, Zuhal Olcay da benim için öyledir. Hülya Hanım 'iyi ki' lerimden bir tanesi. Ben gamlı baykuşum, o hoyrat ve neşeli enerjisi ile bana çok çok iyi geliyor."


Son Güncelleme: 14.05.2021 22:19
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DenizÇakırŞiddetAçıklaması
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