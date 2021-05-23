Deniz Baysal Yurtcu kimdir, kaç yaşındadır? Deniz Baysal Yurtcu ile ilgili bilgiler

Kanal D’de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programına bu hafta konuk olarak Deniz Baysal Yurtcu katıldı. Her hafta birbirinden farklı konukları ağırlayan programın bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Deniz Baysal’dı. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz Baysal, programı takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de bu haberimizde Deniz Baysal’ın hayatına dair bilgilere yer verdik.
Deniz Baysal Yurtcu hakkında bilgiler
Asıl çıkışını ise Show TV’de yayınlanan Kaçak Gelinler dizisiyle yapan Baysal, bu dizinin ardından tanınırlığını arttırmıştır. Beyaz Yalan, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz gibi önemli yapımlarda da yer alan Baysal, şimdilerde TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde oynamaktadır.