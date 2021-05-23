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Deniz Baysal Yurtcu kimdir, kaç yaşındadır? Deniz Baysal Yurtcu ile ilgili bilgiler

Pazar günleri Kanal D’de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu güzel oyuncu Deniz Baysal’dı. Deniz Baysal’ı programda gören izleyiciler, internet üzerinden güzel oyuncu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Deniz Baysal Yurtcu kimdir? İşte Deniz Baysal Yurtcu hakkında bilgiler...

23 Mayıs 2021 Pazar 16:13
Deniz Baysal Yurtcu kimdir, kaç yaşındadır? Deniz Baysal Yurtcu ile ilgili bilgiler
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Kanal D’de yayınlanan Arda ile Omuz Omuza programına bu hafta konuk olarak Deniz Baysal Yurtcu katıldı. Her hafta birbirinden farklı konukları ağırlayan programın bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Deniz Baysal’dı. Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz Baysal, programı takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de bu haberimizde Deniz Baysal’ın hayatına dair bilgilere yer verdik.

Deniz Baysal Yurtcu hakkında bilgiler

5 Nisan 1991’de hayata gözlerini açan Deniz Baysal Yurtcu, İzmir doğumludur. Üniversiteye kadar olan eğitimini de doğup büyüdüğü İzmir’de alan Deniz Baysal, üniversiteyi Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi’nde okumuştur. Çocukluğundan itibaren tiyatroya ve oyunculuğa ilgili olan Baysal, 10 sene boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda yer almıştır. Sonrasında dizi ve filmlerde de yer almaya başlayan güzel oyuncu, ilk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkılar, Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarda yer almıştır.

Asıl çıkışını ise Show TV’de yayınlanan Kaçak Gelinler dizisiyle yapan Baysal, bu dizinin ardından tanınırlığını arttırmıştır. Beyaz Yalan, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz gibi önemli yapımlarda da yer alan Baysal, şimdilerde TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde oynamaktadır.


Son Güncelleme: 23.05.2021 16:13
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