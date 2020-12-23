Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyenler tarafından sevilen yapımlardan biri olarak karşımıza çıkan Yasak Elma dizisinin son bölümü ardından sevilen oyuncu Erdal Özyağcılar’ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu gelişmenin üzerine dizinin izleyenleri oyuncunun ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladılar.

Erdal Özyağcılar Yasak Elma’dan ayrılacak iddiası

Fox TV’nin sevilen dizilerinden olan Yasak Elma yayınlanan yeni bölümleri ile reyting sıralamasında üst kısımlarda yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar’ın dahil olduğu Yasak Elma dizisinde izleyicileri heyecanlandıran yeni gelişmeler yaşanmıştı. Dizide Hasan Ali Kuyucu isimli karakteri canlandıran Erdal Özyağcılar gösterdiği performans ile izleyen herkesi etkilemeyi başarmıştı.

Son olarak Erdal Özyağcılar ile ilgili üzücü bir iddia ortaya kondu. Deneyimli oyuncunun Yasak Elma dizisinden ayrıldığı öne sürüldü. Oyuncunun sevenleri ve dizinin izleyenleri bu haber sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşımlarına başladılar. Aynı zamanda oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak edilenler arasında yer aldı.

Erdal Özyağcılar Yasak Elma’dan ayrıldı mı?

Şimdiye kadar ne dizi yönetiminden ne de Erdal Özyağcılar’ın kendisinden bu konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Bu iddiaların ortaya konmasının nedeninin ise, dizinin en önemli oyuncularından karakterlerinden Halit’in diziye yeniden dahil olması olarak ifade edildi. Halit’in diziye yeniden dönmesi ardından Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Hasan Ali karakterini saf dışı bırakacağı ileri sürüldü. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halit’in diziye dahil olup olmayacağı ve Erdal Özyağcılar’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.