Demir Karahan kimdir, kaç yaşındadır? Demir Karahan hangi yapımlarda yer almıştır?

Demir Karahan’ın hayatı

25.03.1944 tarihinde hayata gözlerini açan Demir Karahan, Adana doğumludur. 77 yaşındaki usta oyuncu, birçok yapımda yer almıştır. Eğitim hayatı da oldukça başarılı olan Demir Karahan, Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Tıp okuyan usta oyuncu, bu bölümü tamamlamadan okuldan ayrılmıştır. Bu ayrılığın ardından Anadolu Üniversitesi’nde İşletme bitiren Demir Karahan, bir dönem Adana’da DSP il başkanlığı yapmıştır. Politikanın yanı sıra çiftçilikle de uğraşan usta isim, bir dönemde gazete çıkarmıştır.

Tutsak, Yolcu, Adanalı, Muro, Dedektif Memoli, Tatar Ramazan, Kardeş Payı gibi birçok yapımda yer alan ve performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakan Demir Karahan, son olarak Milat dizisinde yer almıştır.