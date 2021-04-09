Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?

Bugün izleyici karşısına çıkan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında Alişan’ın olmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Konuya ilişkin Demet Akalın şu sözleri söyledi; “Ortim bugünlük yok.”

Alişan kimdir?

Gerçek adı Serkan Burak Tektaş olan Alişan, 19 Haziran 1976 tarihinde dünyaya geldi. Alişan İstanbul/Beyoğlu/Şişhane’de doğdu. Lakin aslen Bingöllüdür. Alişan eğitimini sırası ile Kuvay-ı Milliye ilkokulu, Özel Şişli Koleji ortaokulu, Özel Evrim Lisesine gitmiştir. Üniversite eğitimini ise İTÜ Konservatuvara gitmiştir. Lakin 3. sınıfta iken devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmıştır. Müzik piyasasına atılırken sahne adı olarak Alişan’ı seçmiştir. Alişan’ın sahne yeteneği küçüklüğünde iken ailesi tarafından anlaşılmıştır. Daha 2 yaşında iken İbrahim Tatlıses’in “Sabuha”, İzzet Altınmeşe’nin “Maden Dağı” eserlerini ezbere söylerdi. Okul yıllarında da öğretmenleri tarafından teşvik edilirdi.

Alişan’ın ilk albümü 1991 senesinde ”Derdo-Elazığ’ın Güzelleri” albümünü çıkardı. İkinci albümünü ise 1994 senesinde “Deli misin Ne” albümünü çıkarttı. 18 Nisan 1996 yılında Aşık Oldum parçasını Kral Müzik etiketi ile çıkarttı. Alişan, dedesi ve dayısının yakın arkadaşı, Prestij Müziğin ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. Ardından firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül’ün de desteğini alarak ikinci albümü olan “Sana Bir şey Olmasın”ı çıkardı. Bu albümü 25 Ekim 1997 tarihinde çıkardı. Albümün çıkış parçası ise “Kralı Gelse” oldu. 1998 senesinde Aynalı Tahir’de oynayarak dizi dünyasına adım attı. Üçüncü albümü olan “Var ya”yı da 13 Şubat 1999 senesinde çıkardı. Bu albümü de Prestij Müzik etiketi ile çıkardı. 2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizi ile adından sıkça söz ettirdi.

25 Mayısıs 2001 tarihinde “Alişan” adlı albüm ile birlikte Aşkına Eşkıya dizisini çekti. Dizi için Malatya’ya gitti. 18 Kasım 2002 tarihinde “Söz mü?”, 21 Haziran 2003 tarihinde ise 1997-2002 yılları arasında çıkardığı ve en beğenilen şarkılarının olduğu “Keje”yi, 30 Mart 2004 tarihinde “Kalbim Ellerinde” adlı albümünü çıkardı. Bununla birlikte, Papatya ile Karabiber, Cennet Mahallesi projelerinde yer aldı. 22 Mart 2005 tarihinde ise “Olay Bitmiştir” albümünü çıkardı.

2003-2004 yıllarında “Alişan’lı Gece” programını, 2006 senesinde Asuman Krause ile “Mavi Ay” programını sundu. Bunların yanı sıra 2002 yılından beri birlikte olduğu Sezin Erbil (Mehmet Ali Erbil’in kızı) ile 2007 yılında nişanlandı. 1 Mart 2007 yılında ise “Ve Kimselere Güvenmiyorum” adlı albümü çıkardı. Nişanlandıktan bir süre sonra anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldılar ve Alişan birkaç aylığına Macaristan’a gitti. Döndükten sonra İlahi sanatçısı Sami Özer ile “Senfonik Çağdaş İlahiler” adlı albümü çıkardı. 25 Haziran 2008’de “Sevgilerimle” albümünü çıkardı. Daha sonra aynı sene Gonca Karanfil dizisinde “Karanfil Kemal” karakterini canlandırdı. Mert ile Gert adlı dizide ise bir bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. Bunların yanı sıra 2008-2009 yıllarında “İlle de Roman Olsun” ve 2009-2010 yıllarında da “Her şey Dahil” programları Çağla Şikel ile beraber sundu.