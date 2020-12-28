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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan programda konuklardan birisi 1 Milyon Mehmet'ti. Alişan'ın konuğu kolundan tutarak stüdyodan çıkarması tepki topladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 12:15
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
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Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugün yayınlanan bölümünün konuklarından birisi sosyal medyadan tanınan “1 Milyon Mehmet” olmuştu. Sunucu Alişan’ın konuğa olan tavrı izleyiciler tarafından tepki topladı.

Demet ve Alişan’ın Sabah Sabah programından bir anda Alişan tarafından çekilerek çıkarılan sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak’a yapılan bu tavra tepki, oyuncu Ufuk Bayraktar’dan geldi. Ufuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alişan’a tepki gösterdi.

İşte Ufuk Bayraktar’ın o paylaşımı..

1 Milyon Mehmet Kimdir?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla tanınan Mehmet Bucak, Mersin’de yaşamaktadır. 1968 doğumlu olan Bucak, kaportacılık mesleği ile uğraşmaktadır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 12:15
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Anahtar Kelimeler:
DemetilealişanSabahsabah
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