Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Demet Akalın programda neden yok, neden yayına çıkmadı, koronavirüse mi yakalandı?

Hafta içinde yayınlanmakta olan Star TV programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programın bugün yayınlanan bölümünde Demet Akalın bulunmuyordu. Bunun üzere Demet Akalın’ın hayranları ve televizyon başında programı takip etmekte olanlar meraklandı.

Star TV ekranlarının beğenilerek izlenilen programlarından birisi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, bugün Demet Akalın’ın programda yer almaması üzerine izleyicileri meraklandırmıştır. Demet Akalın’ın programda olmaması; Demet Akalın’ın covid-19 virüsüne yakalandığı yönündeki iddiaları da gündeme taşıdı.

Demet Akalın neden programda yer almadı?

Demet Akalın’ın beraber sunuculuk yaptığı Alişan, Demet Akalın’ın sağlık durumunda bir riskin bulunmadığını, yani covid-19 virüsüne yakalanmadığını canlı yayında açıkladı. Alişan’ın açıklamasına göre; Demet Akalın covid-19 virüsüne yakalanmadı ama hayat arkadaşı Okan Kurt, covid-19 testinden pozitif sonuç ile ayrıldı. Bu nedenden ötürü Demet Akalın’ın da kendini izole etmesi gerekti.

Demet Akalın covid-19 virüsüne mi yakalandı?

Hayat arkadaşı Okan Kurt’un koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca Demet Akalın’da test yaptırmış lakin bu testin sonucunda covid-19 negatif çıkmıştır. Lakin yine de bir süre izole olması gerektiğinden dolayı programda gözükmeyecek.