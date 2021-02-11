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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Demet Akalın neden yok, ne zaman geri dönecek?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Star Tv ekranlarında her sabah karşımıza çıkmakta. Alişan ile barıştıktan sonra bir program yapmaya karar veren Demet Akalın, 2 gündür ekranlara gelmemekte. Bunun sebebini merak eden izleyiciler konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Demet Akalın neden programa çıkmıyor? Tüm detaylar haberimizde..

11 Şubat 2021 Perşembe 18:29
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Demet Akalın neden yok, ne zaman geri dönecek?
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Star Tv’de ekranlara gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın iki gündür yer almıyor. Demet Akalın yıllar sonra barıştığı Alişan ile Sabah Sabah programını yapmaktaydı. Fakat iki gündür programda yer almaması ile akıllarda soru işareti bıraktı. 

DEMET AKALIN NEDEN PROGRAMDA YOK?

Sorulan soruların üzerinde Alişan bu konu ile ilgili açıklamada bulundu. Koronavirüs testinin pozitif çıktığı Okan Kurt sebebi ile Demet Akalının da test yaptırdığını, sonucun negatif çıkmasına rağmen karantina da olduğunu açıklayan Alişan, bir süre program da Demet Akalın’ın yer almayacağını söyledi. 

OKAN KURT KİM?

Gaziantepli olan Okan Kurt, 1982’de Mersinde doğmuştur. Bir abisi ve kız kardeşi vardır. Bahçeşehir Üniversitesinde mimarlık okurken inşaat sektörüne yönelen Kurt, Amerika’da 5 yıl eğitim görmüştür. 2 yıl İtalya’da yaşayan Kurt, 2012 yılında Demet Akalın ile evlenmiştir. 2014 yılında ise Hira isminde ki kızı dünyaya gelmiştir. Şu anda ticaretle uğraşan Kurt, Demet Akalın’ın klibinde oynaması ile de uzun bir süre adından söz ettirmiştir. 

Son zamanlarda ise işleri bozulan Okan Kurt, borçlarının ödenmemesi sebebiyle Beykoz da ki evine haciz gelmişti. Bu olaylardan sonra Demet Akalın boşanma kararı almıştı. Boşandıktan bir süre sonra ise tekrar barışmışlar ve beraber yaşamaya başlamışlardır. 



Son Güncelleme: 11.02.2021 18:29
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Anahtar Kelimeler:
Okan KurtDemet AkalınAlişan
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