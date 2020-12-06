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Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, Balat'taki çekimlerin sona ermesiyle çevre sakinleri ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

06 Aralık 2020 Pazar 19:30
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
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TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep’i Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin sevgisini kazandı.

Çekimlerinin büyük bir kısmı Balat semtinde gerçekleştiren dizide, senaryo gereği Balat’taki çekimler sona erdi. Dizide İbrahim Çelikkol’un canlandırdığı Mehdi karakterinin, Zeynep’in yanına taşınmasıyla Balat’taki hikaye tamamlanmış oldu.

Demet Özdemir, aylardır çekim yaptıkları Balat halkına sosyal medya hesabı üzerinden veda etti. Ünlü oyuncu, Balat halkıyla çekilen bir karesini paylaşarak ‘’Balat sizinle daha güzel, hoşça kalın güzel insanlar’’ notunu düştü.

Demet Özdemir’in vefalı hareketi takipçilerinden tam not aldı.



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
BalatDoğduğun Ev KaderindirDemet Özdemirİbrahim ÇelikkolMehdiZeynep
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