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Demet Akalın ve Alişan yeni sezonda TV8’e mi geçecek?

Demet Akalın ve Alişan TV8’e mi geçecek? Birçok insan bu soruyu merak ediyor. Bu iki ismin yakın zamanda Star TV’ye transfer olacağı iddia ediliyordu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:33
Demet Akalın ve Alişan yeni sezonda TV8’e mi geçecek?
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Acun Ilıcalı, dijital yayın platformu Exxen’i açtıktan sonra televizyon sektöründe bulunan TV8’i ikinci plana attığını düşünecek olacak ki kanala yeni sezonda birbirinde kaliteli yapımlar ve kaliteli isimler getirmenin planlarını yapıyor.

Acun Ilıcalı’nın ilk hedefi Demet Akalın ve Alişan’ı transfer etmek. İkilinin son zamanlarda Star TV’ye geçerek yeni bir program sunacakları iddia ediliyordu. Ancak Akalın ve Alişan’ın yerine Seda Sayan’ın Star TV’ye katılarak sabah programı sunacak olması sosyal medyaya bomba gibi düşmüş, iki tarafın hayranları arasında karşılık atışmalar yaşanmıştı. Seda Sayan yaptığı açıklamada kimsenin ekmeği ile oynamadığını söylerken, Demet Akalın bunu yalanlayarak Sayan’a ‘’program yapmayacağını söylemiştin’’ şeklinde cevap verdi. Bu olaylardan sonra yapım şirketi açıklamasında Demet Akalın ve Alişan ile olan sözleşmelerinin son erdiğini ve Seda Sayan ile yeni bir programla yola devam edeceklerini açıkladı.

Demet Akalın ve Alişan’ın TV8 programının adının ne olacağı ve ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 10:33
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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanAlişanDemet AkalınAcun Ilıcalı
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