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Deliha filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri

Başrollerinde Barış Arduç ve Gupse Özay’ın yer aldığı Deliha filmi televizyon ekranlarına geliyor. Senaryosunu Gupse Özay’ın kaleme aldığı filmin konusu, oyuncu kadrosu ve nerece çekildiği merak ediliyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:26
Deliha filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
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Gupse Özay’ın kaleme aldığı komedi filmi vizyona girdiği tarihte büyük beğeni kazanmıştı. Filmin senaryosunu yazan Gupse Özay filmde Zeliha karakterine de hayat veriyor.

Deliha oyuncuları kimdir?


Filmde Gupse Özay Zeliha karakterine hayat verirken, Barış Arduç Cemil karakterini canlandırıyor. Filmde ikiliye Derya Alabora, Hülya Duyar ve Mehmet Cihan Ercan gibi isimler eşlik etmektedir.

Deliha konusu

Filminde başrolünde Zeliha isimli haylaz bir kız yer alıyor. Zeliha bir gün arkadaşlarıyla fal baktırmaya gider ve falcının hayatının aşkıyla karşılaşacağını söylemesi üzerine yaşanan olaylar anlatılıyor. Falcıdan çıkan Zeliha mahallede yeni bir dükkanın açıldığını görür ve dükkanda Cemil ve Cemal kardeşlerle tanışır. Bu tanışmanın arından işler çığırından çıkar.

Deliha filmi nerede çekildi?

Deliha filmin çekimleri İstanbul’un birçok semtinde çekilirken bazı sahneler ise İzmir’in Şirince ve Selçuklu bölgelerinde çekildi.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:26
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Anahtar Kelimeler:
DelihaGupse ÖzayBarış Arduç
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