Deliha filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri

Gupse Özay’ın kaleme aldığı komedi filmi vizyona girdiği tarihte büyük beğeni kazanmıştı. Filmin senaryosunu yazan Gupse Özay filmde Zeliha karakterine de hayat veriyor.

Deliha oyuncuları kimdir?

Deliha konusu

Filmde Gupse Özay Zeliha karakterine hayat verirken,Cemil karakterini canlandırıyor. Filmde ikiliye Derya Alabora, Hülya Duyar ve Mehmet Cihan Ercan gibi isimler eşlik etmektedir.

Filminde başrolünde Zeliha isimli haylaz bir kız yer alıyor. Zeliha bir gün arkadaşlarıyla fal baktırmaya gider ve falcının hayatının aşkıyla karşılaşacağını söylemesi üzerine yaşanan olaylar anlatılıyor. Falcıdan çıkan Zeliha mahallede yeni bir dükkanın açıldığını görür ve dükkanda Cemil ve Cemal kardeşlerle tanışır. Bu tanışmanın arından işler çığırından çıkar.

Deliha filmi nerede çekildi?

Deliha filmin çekimleri İstanbul’un birçok semtinde çekilirken bazı sahneler ise İzmir’in Şirince ve Selçuklu bölgelerinde çekildi.