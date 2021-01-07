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Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu

2018 yılında vizyona giren komedi filmi Deliha 2 televizyon ekranlarına geliyor. Başrolünde Gupse Özay’ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ile dizinin nerede çekildiği merak ediliyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:18
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
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Deliha serisinin ikinci filmi Deliha 2 izleyicilerden tam not almıştı. Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı filmde Gupse Özay Zeliha rolünü de canlandırıyor. Özay’a Derya Alabora ve Esin Eden eşlik ediyor.

Deliha 2 konusu

Deli dolu ve neşeli biri olan Zeliha fevri tavırları nedeniyle Deliha lakabıyla biliniyor. Deliha, aşk hayatında istediğini bulamadıktan sonra kendisini iş hayatına verir. Temiz kalpli olması nedeniyle sürekli başına dert açan Deliha iş hayatında da birçok sorunla karşılaşır ancak sorunları kendine has yöntemlerle çözer. Deliha bir restoranda iş bulur ve işine bağlanan Deliha işyerinde de kendini kabul ettirmek için çok uğraşır. Bu sırada başına bir sürü aksilik gelir.

Deliha 2 nerede çekildi?

Deliha 2 filminin çekimleri Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen köyünde bulunan bir çiftlikte çekilmiştir.

Filmde Gupse Özay, Derya Alabora ve Esin Sude’nin yanı sıra Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü, Fatih Özkan gibi isimler yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:18
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Anahtar Kelimeler:
DelihaFilmGupse Özay
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