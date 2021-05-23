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Deliha 2 konusu ve oyuncuları kim? Deliha 2 nerede çekildi? Deliha 2 oyuncu kadrosu

2018 yılında vizyona giren komedi filmi Deliha 2 televizyon ekranlarına geliyor. Başrolünde Gupse Özay’ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ile Deliha 2 nerede çekildi soruları merak ediliyor. Deliha 2 filmi bu akşam Show TV ekranlarından yayınlanacak.

23 Mayıs 2021 Pazar 15:12
Deliha 2 konusu ve oyuncuları kim? Deliha 2 nerede çekildi? Deliha 2 oyuncu kadrosu
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Deliha serisinin ikinci filmi Deliha 2 izleyicilerden tam not almıştı. Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı filmde Gupse Özay Zeliha rolünü de canlandırıyor. Özay’a Derya Alabora ve Esin Eden eşlik ediyor.

Show TV ekranlarından bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak olan Deliha 2 filmi konusu ve oyuncuları ile filmin nerede çekildiği merak ediliyor.

Deliha 2 konusu

Deli dolu ve neşeli biri olan Zeliha fevri tavırları nedeniyle Deliha lakabıyla biliniyor. Deliha, aşk hayatında istediğini bulamadıktan sonra kendisini iş hayatına verir. Temiz kalpli olması nedeniyle sürekli başına dert açan Deliha iş hayatında da birçok sorunla karşılaşır ancak sorunları kendine has yöntemlerle çözer. Deliha bir restoranda iş bulur ve işine bağlanan Deliha işyerinde de kendini kabul ettirmek için çok uğraşır. Bu sırada başına bir sürü aksilik gelir.

Deliha 2 nerede çekildi?

Deliha 2 filminin çekimleri Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen köyünde bulunan bir çiftlikte çekilmiştir.

Deliha 2 oyuncuları

Filmde Gupse Özay, Derya Alabora ve Esin Sude’nin yanı sıra Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü, Fatih Özkan gibi isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 23.05.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Deliha 2Gupse özey
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