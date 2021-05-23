Deliha 2 konusu ve oyuncuları kim? Deliha 2 nerede çekildi? Deliha 2 oyuncu kadrosu

Deliha serisinin ikinci filmi Deliha 2 izleyicilerden tam not almıştı. Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı filmde Gupse Özay Zeliha rolünü de canlandırıyor. Özay’a Derya Alabora ve Esin Eden eşlik ediyor.
Show TV ekranlarından bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak olan Deliha 2 filmi konusu ve oyuncuları ile filmin nerede çekildiği merak ediliyor.
Deliha 2 konusu
Deliha 2 nerede çekildi?
Deliha 2 filminin çekimleri Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen köyünde bulunan bir çiftlikte çekilmiştir.
Deliha 2 oyuncuları
Filmde Gupse Özay, Derya Alabora ve Esin Sude’nin yanı sıra Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü, Fatih Özkan gibi isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 23.05.2021 15:12