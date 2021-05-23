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Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici ile buluşan Deliha 2 filmi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmi merak eden vatandaşlar, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Biz de haberimizde Deliha 2 filminin konusuna ve oyuncu kadrosuna yer verdik. İşte detaylar...

23 Mayıs 2021 Pazar 21:20
Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
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Deliha filminin devamı niteliğinde olan Deliha 2 filmi, izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İlk olarak beyaz perdede izleyici karşısına çıkan film, televizyonda izleyicilerle buluşuyor. Filmi izlemek isteyen vatandaşlar ise film ile ilgili araştırmalar yapıyor. Filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak eden vatandaşlar, bu konuyu intenet üzerinden araştırıyor. İşte Deliha 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Deliha 2 konusu nedir?

Samimi, deli dolu bir kız olan Zeliha, ilk filmin aksine bu kez kariyer peşinde koşuyor. Aşçı olmak için uğraşan Deliha, bir restoranda çalışmaya başlar. Ancak Zeliha’nın enerjisi ortalığı bir kez daha birbirine katar. Hayatına giren herkese olumlu bir şekilde dokunan Zeliha, kariyer hedefine ulaşabilecek mi?

Deliha 2 oyuncu kadrosu

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Aksel Bonfil

Mert Öner

Fatih Özkan

Özlem Akınözü

Mehmet Er


Son Güncelleme: 23.05.2021 21:20
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Gupse ÖzayDeliha 2 Konusu NedirDeliha 2Deliha
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