Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Deliha filminin devamı niteliğinde olan Deliha 2 filmi, izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İlk olarak beyaz perdede izleyici karşısına çıkan film, televizyonda izleyicilerle buluşuyor. Filmi izlemek isteyen vatandaşlar ise film ile ilgili araştırmalar yapıyor. Filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak eden vatandaşlar, bu konuyu intenet üzerinden araştırıyor. İşte Deliha 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Deliha 2 konusu nedir?
Samimi, deli dolu bir kız olan Zeliha, ilk filmin aksine bu kez kariyer peşinde koşuyor. Aşçı olmak için uğraşan Deliha, bir restoranda çalışmaya başlar. Ancak Zeliha’nın enerjisi ortalığı bir kez daha birbirine katar. Hayatına giren herkese olumlu bir şekilde dokunan Zeliha, kariyer hedefine ulaşabilecek mi?
Deliha 2 oyuncu kadrosu
Gupse Özay
Eda Ece
Ali Çelik
Esin Eden
Hülya Duyar
Aksel Bonfil
Mert Öner
Fatih Özkan
Özlem Akınözü
Mehmet Er