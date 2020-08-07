Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları

Efsane oyuncu Kemal Sunal’ın başrollerinde olduğu Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Deli Deli Küpeli, bu akşam televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Efsane oyuncu Kemal Sunal’ın başrollerinde olduğu filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Deli Deli Küpeli filmi, daha önce Cevat Fehmi Başkut tarafından yazılan Buzlar Çözülmeden isimli tiyatro oyunundan sinemaya uyarlandı.

Vatandaşlarımız bu akşam ekranlara gelecek olan efsane oyuncu Kemal Sunal’ın başrollerinde olduğu Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Deli Deli Küpeli’nin oyuncularını ve konusu merak ediyor. Oldukça komik, sürükleyici ve heyecanlı bir film olan Deli Deli Küpeli filmi, Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer almaktadır.

Deli Deli Küpeli Filmi Konusu

Yollar karla kaplanmıştır. Bundan yararlanan karaborsacılar ve tefeciler halkı kandırmaya ve paralarını almaya başlar. Bu durum halkı canından bezdirir. İsyan edenler bir eşkıya tarafından susturulur. Tam da bu olaylar yaşanırken deliler hastanesinden kaçan iki kişinin yolu bu köye düşer. Halk ise onları bir kaymakam ve bir hakim sanır. Halk onları kurtarıcı olarak görür. Bu iki deli, karaborsacılar ve tefecilerle mücadele etmeye koyulur. Deli Deli Küpeli filminin çekildiği yer ise Bolu ilidir.

Deli Deli Küpeli Oyuncuları