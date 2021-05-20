İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 20 Mayıs 2021 Perşembe tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:52
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Takip Et:

Gold Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve sevilen dizilerin senaristliğini yapan Sırma Yanık ortak bir proje için bir araya geldi. Defne İle Son Gece adlı dizinin oyuncuları belirlenirken en kısa sürede dizinin çekimlerine başlanacağı aktarıldı. FOX TV ekranları için çekilmeye başlanacak Defne ile Son Gece dizisinin başrolünde ise güzelliği ve oyunculuğu ile büyüleyen Deniz Çakır olacak.

Daha önce ekranların sevilen dizilerinin senaristliğini yapan Sırma Yanık, Zalim İstanbul, Fazilet Hanım ve Kızları, Güllerin Savaşı ve Asla Vazgeçmem dizilerini yazmıştır. Belli bir süredir senaristlik yapmayan Yanık Defne ile Son Gece dizisi ile senaristliğe tekrar döndüğünü açıkladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 3 sezon yer alan ve en sevilen karakterlerden bir tanesi haline gelen Deniz Çakır EDHO’dan ayrıldıktan sonra Vurgun dizisine geçmişti. Beklenmedik şekilde dizinin erken final yapması nedeni ile oyunculuktan uzaklaşan Çakır, Defne ile Son Gece dizisinin başrol oyuncusu olacağını duyurdu.

Defne ile Son Gece oyuncuları

Deniz Çakır

31 Aralık 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen güzel ve tecrübeli oyuncu 38 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Çakır, Birol Güven tarafından keşfedildikten sonra ekranların sevilen yüzlerinden bir tanesi haline gelmiştir. İlk defa Kadın İsterse dizisinde görev alan Deniz Çakır daha sonrasında Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde görev almıştır. 1.75 cm boyunda olan tecrübeli oyuncu 60 kilodur.


Son Güncelleme: 20.05.2021 17:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziDeniz çakırDefne Ile Son Gece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Arduç Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kadrosunda!
Barış Arduç Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kadrosunda!
EDHO Haşmet Façalı öldü mü, diziden ayrıldı mı? Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda mı etti, ayrıldı mı?
EDHO Haşmet Façalı öldü mü, diziden ayrıldı mı? Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda mı etti, ayrıldı mı?
EDHO Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu?
EDHO Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu?
Emanet dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Emanet dizisi ikinci sezon olacak mı? İşte Emanet dizisinin sezon finali tarihi...
Emanet dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Emanet dizisi ikinci sezon olacak mı? İşte Emanet dizisinin sezon finali tarihi...
Fox TV Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlıyor?
Fox TV Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sahil Güvenlik filmi konusu ne? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kim?
Sahil Güvenlik filmi konusu ne? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kim?

Popüler Haberler

Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
TRT 1 yeni dizisi Teşkilat dizi oyuncuları ve dizi konusu
Reyting sonuçları; 18 Mayıs 2021 Salı açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, EDHO reyting yarışı
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel nerelidir?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Seksenler dizisi Sibel karakterini kim canlandırıyor? Cansın Özyosun biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Savaşçı yeni bölüm fragmanı 22 Mayıs 2021 Cumartesi - Savaşçı yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.