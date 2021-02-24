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Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 24.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 17:43
Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
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Gold Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve sevilen dizilerin senaristliğini yapan Sırma Yanık ortak bir proje için bir araya geldi. Defne İle Son Gece adlı dizinin oyuncuları belirlenirken en kısa sürede dizinin çekimlerine başlanacağı aktarıldı. FOX TV ekranları için çekilmeye başlanacak Defne ile Son Gece dizisinin başrolünde ise güzelliği ve oyunculuğu ile büyüleyen Deniz Çakır olacak.

Daha önce ekranların sevilen dizilerinin senaristliğini yapan Sırma Yanık, Zalim İstanbul, Fazilet Hanım ve Kızları, Güllerin Savaşı ve Asla Vazgeçmem dizilerini yazmıştır. Belli bir süredir senaristlik yapmayan Yanık Defne ile Son Gece dizisi ile senaristliğe tekrar döndüğünü açıkladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 3 sezon yer alan ve en sevilen karakterlerden bir tanesi haline gelen Deniz Çakır EDHO’dan ayrıldıktan sonra Vurgun dizisine geçmişti. Beklenmedik şekilde dizinin erken final yapması nedeni ile oyunculuktan uzaklaşan Çakır, Defne ile Son Gece dizisinin başrol oyuncusu olacağını duyurdu.

Defne ile Son Gece oyuncuları

Deniz Çakır

31 Aralık 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen güzel ve tecrübeli oyuncu 38 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Çakır, Birol Güven tarafından keşfedildikten sonra ekranların sevilen yüzlerinden bir tanesi haline gelmiştir. İlk defa Kadın İsterse dizisinde görev alan Deniz Çakır daha sonrasında Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde görev almıştır. 1.75 cm boyunda olan tecrübeli oyuncu 60 kilodur.



Son Güncelleme: 24.02.2021 17:43
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Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziDeniz çakırDefne Ile Son Gece
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