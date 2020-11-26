İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncuları

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncuları haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncuları haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 26 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 17:35
Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Gold Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve sevilen dizilerin senaristliğini yapan Sırma Yanık ortak bir proje için bir araya geldi. Defne İle Son Gece adlı dizinin oyuncuları belirlenirken en kısa sürede dizinin çekimlerine başlanacağı aktarıldı. FOX TV ekranları için çekilmeye başlanacak Defne ile Son Gece dizisinin başrolünde ise güzelliği ve oyunculuğu ile büyüleyen Deniz Çakır olacak.

Daha önce ekranların sevilen dizilerinin senaristliğini yapan Sırma Yanık, Zalim İstanbul, Fazilet Hanım ve Kızları, Güllerin Savaşı ve Asla Vazgeçmem dizilerini yazmıştır. Belli bir süredir senaristlik yapmayan Yanık Defne ile Son Gece dizisi ile senaristliğe tekrar döndüğünü açıkladı.


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 3 sezon yer alan ve en sevilen karakterlerden bir tanesi haline gelen Deniz Çakır EDHO’dan ayrıldıktan sonra Vurgun dizisine geçmişti. Beklenmedik şekilde dizinin erken final yapması nedeni ile oyunculuktan uzaklaşan Çakır, Defne ile Son Gece dizisinin başrol oyuncusu olacağını duyurdu.

Defne ile Son Gece oyuncuları

Deniz Çakır

31 Aralık 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen güzel ve tecrübeli oyuncu 38 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Çakır, Birol Güven tarafından keşfedildikten sonra ekranların sevilen yüzlerinden bir tanesi haline gelmiştir. İlk defa Kadın İsterse dizisinde görev alan Deniz Çakır daha sonrasında Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde görev almıştır. 1.75 cm boyunda olan tecrübeli oyuncu 60 kilodur.



Son Güncelleme: 26.11.2020 17:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziDeniz çakırDefne Ile Son Gece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncuları
Sol yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol yanım oyuncuları ve dizi konusu
Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği yeni adrese nasıl taşınır?
Wayfair nedir, neden gündem oldu? Wayfair ne ile suçlanıyor?
Şampiyon Dizisi Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Berk Yaygın hakkında bilgiler
Instagram kullanıcı adı ile toplu fotoğraf indirme işlemleri
Çukur Yamaç’ı kim kurtardı?
5G İnternet hizmeti nasıl olacak? 5G internetin hızı ve diğer avantajları
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve dizi konusu
SGK grip aşısını karşılar mı? 2020 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.