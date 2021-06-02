Deepali Pansare kimdir? Deepali Pansare hakkında bilgiler

Hint dizilerinde yer alan Deepali Pansare’nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Deepali Pansare kimdir?

1984 yılının 3 Temmuz günü Hindistan’da yer alan Nashik’de dünyaya gelen Deepali Pansare, üniversitede Bilgisayar ve Mühendislik bölümünü bitirmiştir. 2014 yılında Suveer Safaya ile dünya evine giren Deepali Pansare, 158 boyunda ve 55 kilodur.

İlk olarak Hum Ladkiyaan isimli dizide rol alan Deepali Pansare sonrasında Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon isimli dizide yer almıştır. Bu dizide abla rolü ile izleyici karşısına çıkan Pansare’nin yıldızı böylece parlamıştır.

Deepali Pansare rol aldığı yapımlar

Dhoondh Legi Manzil Humein

Neer Bhare Tere Naina

Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?

Crime Branch

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