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Deepali Pansare kimdir? Deepali Pansare hakkında bilgiler

Iss Pyaar Ko Kya Naam Türkçe ismi ile Bir Garip Aşk isimli Hint dizisinde rol alan Deepali Pansare, 1984 yılında Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Hintli oyuncu pek çok dizide yer almıştır.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:27
Deepali Pansare kimdir? Deepali Pansare hakkında bilgiler
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Hint dizilerinde yer alan Deepali Pansare’nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Deepali Pansare kimdir?

1984 yılının 3 Temmuz günü Hindistan’da yer alan Nashik’de dünyaya gelen Deepali Pansare, üniversitede Bilgisayar ve Mühendislik bölümünü bitirmiştir. 2014 yılında Suveer Safaya ile dünya evine giren Deepali Pansare, 158 boyunda ve 55 kilodur.

İlk olarak Hum Ladkiyaan isimli dizide rol alan Deepali Pansare sonrasında Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon isimli dizide yer almıştır. Bu dizide abla rolü ile izleyici karşısına çıkan Pansare’nin yıldızı böylece parlamıştır.

Deepali Pansare rol aldığı yapımlar

Dhoondh Legi Manzil Humein

Neer Bhare Tere Naina

Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?

Crime Branch

Lajwanti


Son Güncelleme: 02.06.2021 11:27
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DeepaliPansare
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