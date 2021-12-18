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Deceit dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu

Dizi ve film severler izleyecekleri içeriği seçmeden önce konularına bakmalarında fayda var. Hem zaman kaybetmemek için hem de izledikten sonra pişman olmamak için. Biz de bu yazımızda sizlere Deceit adlı mini dizi hakkında bilgi vereceğiz. İşte detaylar...

18 Aralık 2021 Cumartesi 09:27
Deceit dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu
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Geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkan Only Murders in the Building dizisinde de bahsettiğimiz gibi gerçek suç kavramı oldukça yaygınlık kazandı. Diziye olan ilgi ve izlenme oranları yönetmenlerin ve yapımcıların yöneleceği yolu çizdi diyebiliriz. Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı seyircilerin suç içerikli dizi ve filmlere olan ilgisi arttı. Bu yüzden de Eylül ayının başında Deceit adlı mini bir dizi yayınlanmaya başladı.

Deceit adlı dizi hikaye akışı içinde gerçek olaylardan faydalanırken aynı zamanda gerçek araştırmalardan ve kanıtlardan yararlanıyor. Bunun yanı sıra dizideki bazı sahne ve karakterler daha dramatik hale getirmek için eklenmiştir.

Bu dizide Sadie karakteri ile karşı karşıya geliyoruz. Bu karakter, oldukça zarar görmüş, bunalımda ve kendi ile psikolojik bir savaş içindedir. Hikayenin girişlerinde Sadie üzerinden ilerleme vardır. Bu karakterimiz başarılı gizli bir polistir. Büyük bir uyuşturucu çetesinin içine sızmış ve ele başlarını ele geçirmiştir. Bu sayede çete sorununa damga vurmuştur. Lakin hem 1990’lı yılların verdiği etki ile hem de polis departmanının başında olan adamın cinsiyetçi yaklaşımından dolayı Sadie’nin yakaladığı çete liderinin ödülü başka erkek bir polise verilir. BU yüzden Sadie büyük bir boşluğa düşer.

Lakin yine 1990’lı yılların başında olunmasından dolayı başka bir sorun vardır o da “seri katil” olaylarının yeni yeni ortaya çıkmasıdır. Bahçelerde, parklarda tecavüze uğrayıp sayısız kez bıçaklanan kadınlar, o dönemlerin bir numaralı cinayet şeklidir. Ve 1992 yılında öldürülen Rachel Nickell, o isimlerin başında gelmektedir. Colin Stagg isimli şahıs birinci şüpheli konumda olmasına karşılık herhangi bir ipucu, kanıt bulunmamaktadır.

Uyuşturucu davasında hakkı yenen Sadie bu sefer de büyük bir azim ve karar ile Rachel Nickell davasına geçer. Amaçları Stagg hakkında kanıt toplamaktır lakin hiçbir şey bulamazlar. Hikayenin heyecanlı kısımları da burada başlamaktadır. Sadie, Lizzie James ismine bürünerek Stagg’ı kendi tarafına çekerek eğer Stagg suçlu ise onu yakalamanın yolunu bulmaya çalışacaktır. Dolayısıyla Sadie yem olacaktır.

Dizinin geçtiği dönem FBI’ın suçlu profili çıkarma konusunda en iyi yıllarıdır. Yine bu sistem üzerinden gidilerek katil aranacaktır. Şemadaki karakterleri ise Deceit ve Paul Britton üzerinde şekillenecektir. Başarılı bir psikoloğun önderlinde Sadie, Stagg’e yakınlaşmak için ona uygun şekillerde davranacaktır. Stagg ise fanteziden oldukça keyif alan birisidir. Dolayısıyla Sadie, suçlu veya suçsuz, büyük bir psikopatla uğraşma durumundadır. Ve bu yolun sonu ağır trajediye, ağır bunalımlara yol açacaktır.

Dizinin karakterleri ve oyuncuları

  • Niamh Algar – Sadie Byne / Lizzie James
  • Eddie Marsan – Paul Britton
  • Sion Daniel Young – Colin Stagg
  • Harry Treadaway – Dedektif Keith Pedder
  • Nathaniel Martello-White – Baz
  • Rochenda Sandall – Lucy
  • Deka Walmsley – Dedektif Mike Wickerson

IMDb: 7.0


Son Güncelleme: 18.12.2021 09:27
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