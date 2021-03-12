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Debris dizi konusu ve oyuncuları

Debris dizisinin konusu nedir? Debris'in yönetmen koltuğunda kim var? Dizi nerede çekiliyor? Senaristi kim? Kimler oynuyor? Kaç sezon sürecek? IMDB puanı var mı?Dizi ne zaman başlayacak? İzleyici yorum ve incelemeleri bulunuyor mu? Diziye dair her şey burada.

12 Mart 2021 Cuma 16:28
Debris dizi konusu ve oyuncuları
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Son yıllarda, ülkemizde de olmaya başlayan uzaya dair araştırmalar başladı. Buna yönelik birçok ülke bunu konu edinerek uzay hakkında dizi, film ve belgesel gibi içerikler oluşturmaya çalışıyor.

Uzaya dek bir şeyler bulundukça bu konu olarak işlenmeye ve yeni bir malzeme olarak kullanılmaya başlanacaktır. Senaristler bu durumdan ilham alarak senaryo yazmaya başlamışlardır bile bunlardan bir tanesi şüphesiz 'Derbis' dir. 

Teknolojinin farklı boyutlarından da yararlanarak çekilecek dizi ve film senaryolarında yeni içerikler bekleniyor. Şu an teknoloji belki buna imkan sağlayacak kadar gelişmemiş gibi kabul edebiliriz; fakat daha sonra ne olacağını bilemeyiz. 5-10 sene sonrası teknoloji dünyayı alt üst edebilir. Bu senaryolar ve çekilecek her sahne aslında geleceğe ışık tutuyor ve bir öngörü sağlıyor.

Dizi 1 Mart'tan itibaren Amerika NBC kanalında yayına girecek. Yapımcılığını J. H. Wyman'ın üstlendiği dizi, kurgunun hikayeye sıkıca sarılmasını veriyor. Bilim-kurgu türündeki dizi yaklaşık 8 bölümden oluşacağı planlanıyor. İlk bölümleri dijital platformlarda gösterime sunuldu.

Ne olup biteceğini beklerken, dizi su gibi akıp gidiyor. Hızlı giriş yapıyor. Aralarında birkaç kişinin bulunduğu grupla otel odasında alışveriş ediyorlar. Aldıkları şeyin kaza anında uzay gemisinden dünyaya düşen parçalar olduğunun farkına varıyorlar. Bundan daha fazla yararlanmak isteyerek fazla sayıda satış amaçlıyor.

Otelde başka bir sahnede, yine bir cihaz üzerinden otel ekibinde çalışan kadının ölümüne neden oldu. Cinayeti araştırmak için görevlendirilen Ajanlar: Finola ve Bryan otelin olduğu yere gidiyor. MI6 ve CIA için çalışıyorlar. Birbirlerini sevmeselerde onlar bir iş arkadaşı ve uzayın sırrını bulmak amacıyla birbirlerine katlanıyorlar. 

Başlangıçta pek bir şey anlaşılmamış olsa da bence ilerleyen bölümleri sırlarla dolu bit yolculuğu içeriyor. Uzay parçalarının satışı, alışveriş yapan insanların kim olduğu gibi bilinmeyen soru döngülerle sonuçlanmaya doğru gidecek gibi duruyor. Ayrı bir etkileyiciliğin ardından sürekleyici yanı da var.

Film orta bütçeli ama kaliteli bir içerik sunuyor. İzleyenlerin gelecek bölümü merak etmesine yardımcı oluyor. Pek bağdaşık gibi gelmese de olay örgüsü bundan sonrası için neler olacağını bilemiyoruz. Yaratıcı kurgusuyla beğenileri topluyor. Konusu şu anlık heyecan veriyor.

Dizinin fragmanına dair link: https://www.imdb.com/title/tt11640020/?ref_=nv_sr_srsg_0

IMDB puanı: 7.5

Dizinin Oyuncu Kadrosu: 

Jonathan Tucker – Bryan Beneventi

Riann Steele – Finola Jones

Scroobius Pip – Anson Ash

Thomas Cadrot – Agent Tom Gordon

Norbert Leo Butz – Craig Maddox,

Norbert Leo Butz – Craig Maddox,

Scroobius Pip – Anson Ash

Anjali Jay – Priya Ferris

Gabrielle Ryan – Dee Dee

Sebastian Roché – Brill



Son Güncelleme: 12.03.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
DebrisUzayAjanDiziAmerika
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