Dead Places dizisinin konusu ve oyuncuları

Dizinin yönetmeni Gareth Crocker izleyicileri Güney Afrika’nın ürkütücü sokaklarına götürür. Canavarların doğal yollarla oluşabileceğini aktarmaya çalışır.

Dead Places

Will Stone ,korku türüyle yazarlık kariyerine devam eder.Dönemin en çok okunan yazarlarından biri olur. Güney Afrika’ya dönerek oradaki eşine az rastlanır olayları araştırmaya başlar. Kısacası dedektifçilik oynamaya başlar.

Kelly ve Joe ile birlikte çalışır. Bu ekip ,sıradışı varlıklarla mücadele etmeye başlar. Will ,ölen kardeşi Rose ,yüzünden kendini suçlamaktadır ve kardeşinin ölümü ile ilgili davada aklına yatmayan parçalar bulunmaktadır. Dr. Damons devreye girer. Olayların kilidini çözecek kişiye benzemektedir.

Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Dizi, Korku ve gerilim teması yüklüdür. Fakat saçma noktalar dizi de göz çarpmaktadır. Dizini IMDb puanı ise 7,3’tür.

Dizinin oyuncu kadrosu