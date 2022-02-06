Dead Places dizisinin konusu ve oyuncuları

Dizinin yönetmeni Gareth Crocker izleyicileri Güney Afrika’nın ürkütücü sokaklarına götürür. Canavarların doğal yollarla oluşabileceğini aktarmaya çalışır.
Dead Places
Will Stone ,korku türüyle yazarlık kariyerine devam eder.Dönemin en çok okunan yazarlarından biri olur. Güney Afrika’ya dönerek oradaki eşine az rastlanır olayları araştırmaya başlar. Kısacası dedektifçilik oynamaya başlar.
Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Dizi, Korku ve gerilim teması yüklüdür. Fakat saçma noktalar dizi de göz çarpmaktadır. Dizini IMDb puanı ise 7,3’tür.
Dizinin oyuncu kadrosu
- Shamilla Miller – Kelly
- Anthony Oseyemi – Will
- Rea Rangaka – Joe
- David Butler – Dr. Damons
- Shalom Nyandiko – Genç Rose
- Zondwa Mditshwa – Genç Will
- Mike Bola – Eric Crew
- Greg Viljoen – Benjamin
- Luthuli Dlamini – Jacob
- Nambitha Ben-Mazwi – Angela
- Tj Bopape – Bird Demon
- Altovise Lawrence – Max
Son Güncelleme: 06.02.2022 15:09