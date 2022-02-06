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Dead Places dizisinin konusu ve oyuncuları

Netflix'te korku ve gerilim temalı diziler bulunmaktadır. Bu dizilerden biri olan Dead Places'in konusu merak edilmektedir. Dead Places dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Dead Places dizisi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte yeni dizi ile ilgili detaylar...

06 Şubat 2022 Pazar 15:09
Dead Places dizisinin konusu ve oyuncuları
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Dizinin  yönetmeni Gareth Crocker izleyicileri Güney Afrika’nın ürkütücü sokaklarına götürür. Canavarların doğal yollarla oluşabileceğini aktarmaya çalışır.

Dead Places

Will Stone ,korku türüyle yazarlık kariyerine devam eder.Dönemin en çok okunan yazarlarından biri olur. Güney Afrika’ya dönerek oradaki eşine az rastlanır olayları araştırmaya başlar. Kısacası dedektifçilik oynamaya başlar.

Kelly ve Joe ile birlikte çalışır. Bu ekip ,sıradışı varlıklarla mücadele etmeye başlar.  Will ,ölen kardeşi Rose ,yüzünden kendini suçlamaktadır ve kardeşinin ölümü ile ilgili davada aklına yatmayan parçalar bulunmaktadır. Dr. Damons devreye girer. Olayların kilidini çözecek kişiye benzemektedir.

Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. Dizi, Korku ve gerilim teması yüklüdür. Fakat saçma noktalar dizi de göz çarpmaktadır. Dizini IMDb puanı ise 7,3’tür.

Dizinin oyuncu kadrosu

  • Shamilla Miller – Kelly
  • Anthony Oseyemi – Will
  • Rea Rangaka – Joe
  • David Butler – Dr. Damons
  • Shalom Nyandiko – Genç Rose
  • Zondwa Mditshwa – Genç Will
  • Mike Bola – Eric Crew
  • Greg Viljoen – Benjamin
  • Luthuli Dlamini – Jacob
  • Nambitha Ben-Mazwi – Angela
  • Tj Bopape – Bird Demon
  • Altovise Lawrence – Max

 



Son Güncelleme: 06.02.2022 15:09
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Dead PlacesDead Places KonusuNetflix
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