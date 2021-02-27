Davut Güloğlu İbo Show'da!

Star TV’nin en çok izlenen programlarından biri olanbirbirinden güzel konukları almaya devam ediyor. İbo Show’un bu akşamki konukları arasında Karadeniz’in sevilen ve en çok dinlenen sanatçılarından biri olanyer alıyor. İzleyiciler Davut Güloğlu’nun kim olduğunu merak ediyor. Davut Güloğlu, 1972 yılında Rize‘de dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin ortanca evladı olarak dünyaya geldi. Rize‘de yaşamını sürdüren Davutoğlu 14 yaşında babasını kaybetmiş, 13 yaşında ise annesini ebediyete uğurlamıştır.

Annesini ve babasını kaybettikten sonra büyük sıkıntılar çeken Davut Güloğlu, İstanbul’a göç etti. İstanbul’a geldiği sırada toptancılık yapmaya başladı. Sonrasında Arif Sağ’ın müzik kursuna yazılarak burada eğitim almaya başladı. İlk albümünü 2001 yılında çıkartan Davut Güloğlu, Karadeniz’in en çok dinlenen sanatçıları arasında yer aldı. Sonrasında elde ettiği başarının ardından birçok albüm çıkardı. Satış rekorları kırdı ve Avrupa’da ülkemizi tanıttı. Davut Güloğlu bu akşam İbo Show ekranlarında sevenleriyle buluşacak.