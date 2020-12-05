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David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!

5 yıldır uzun metraj film çekmeyen dünyaca ünlü yönetmen David Fincher'ın yeni filmi Mank 4 Aralık tarihinde tüm dünyada Netflix üzerinden vizyona girdi. Mank filmi vizyona girdikten sonra pek çok film sever, Mank filmi konusu ve oyuncuları? sorularını araştırmaya başladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 22:12
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
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Dünyanın önde gelen yönetmenlerinden olan David Fincher’ın yeni filmi Mank tüm dünyada aynı anda Netflix’te yayınlandıktan sonra merak edilmeye başlandı. 4 Aralık tarihinde tüm dünyada Netflix üzerinden vizyona giren Mank filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı ile araştırılmaya devam ediyor.

5 yıllık bir aradan sonra ilk filmi vizyona giren David Fincher’ın uzun metraj filmi Mank merak ediliyor.

Mank filmi konusu nedir?

1930’ların Hollywood’unda Orson Welles için Citizen Kane filminin senaryosunu yazan alkolik ve kalemi güçlü Herman J. Mankiewicz’nin gözünden değerlendirilmektedir.

Mank filmi oyuncuları

Senaryosunu Jack Fincher’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Oyuncuları arasında ise Akademi Ödülünü alan Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke, ve Charles Dance gibi isimler bulunuyor.




Son Güncelleme: 05.12.2020 22:12
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David FincherMankFilmiNetflixVizyon
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