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Dardanel Ton kime ait bir marka, hangi ülkenin markasıdır?

Dardanel Ton şirketi son reklam filmiyle eleştiri aldı. Vatandaşlar Dardanel Ton kime ait bir marka, hangi ülkenin markasıdır sorularını araştırmaya başladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:04
Dardanel Ton kime ait bir marka, hangi ülkenin markasıdır?
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Çekilen reklam filminin ardından gündem olan Dardanel Ton şirketine tepkiler büyüyor. Reklam filmiyle eleştirilerin odağı olan Dardanel Ton firması, Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. adıyla hizmet vermektedir. Türkiye merkezli olan firma 1984 yılında Niyazi Önen tarafından kurulmuş ve Türkiye’nin ilk konserve balık üretici olma unvanının sahibidir. Şirketin merkezi ve fabrikası da Çanakkale’dedir.

Şirketin adı Çanakkale’nin antik dönemdeki adı Dardanelya’dan gelmektedir. 1994 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan şirket 90’lı yıllarda büyük bir atılım yaparak ürün yelpazesine konserve yiyecekler ve hazır sandviçleri de ekledi.




Son Güncelleme: 05.12.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
DardanelTonReklam
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