Damla Sönmez kimdir, nerede doğmuştur? Damla Sönmez evli mi? Damla Sönmez kaç yaşında?

Damla Sönmez kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Damla Sönmez’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Damla Sönmez kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Damla Sönmez’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Damla Sönmez aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

3 Mayıs 1987 tarihinde doğmuştur. 1.62 cm boyunda ve 52 kilogram olan oyuncu, boğa burcudur.

Kanal D ekranlarından yayınlanmış olan Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakterine hayat veren Damla Sönmez, anne tarafı Bartın Amasralıdır, İstanbul doğumludur. şu zamanlarda güzel Oyuncu, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat vermektedir.

2009 yılında Bonova film ile 46. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 2 yıl keman ve 1 sene piyano eğitimleri almıştır. Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro eğitimleri alan güzel oyuncu Damla Sönmez, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ushan Çakır’la nişanlanmıştır.