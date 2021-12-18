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Dalış Kulübü dizisinin konusu nedir?

Dalış Kulübü dizisi Netflix'te yer almaktadır. 2021 senesinde yayınlanan dizinin ilk sezonu 12.bölümden oluşmaktadır. Avustralya yapımı olan Dalış Kulübü dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Dalış Kulübü dizisinin konusunu sizler için derledik. İşte Netlfix'te yayınlanan Dalış Kulübü dizisinin konusu...

18 Aralık 2021 Cumartesi 06:15
Dalış Kulübü dizisinin konusu nedir?
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Gizemli ortam, gizemli karakterler, nispeten ilginç geçişler, derin karakter romanları vb. Hikaye akışı klişeleşmiş ve güvenilir karakter modelleri tarafından ele alınmış gibi görünüyor ve seviyesi beklenenden çok daha iyi. 3 Eylül'de yayınlanan ve Avustralya kataloğunda yer alan dalış kulübü bu kültürün en temel öneklerinden biridir.  Hikâyesini asla zayıflamayacak küçük bir eylemle tamamen gizemli bir olaya dönüştüren ideal bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Bir dizi görüntüler vermektedir.  Bahsedilen hikayenin merkezinde Lauren, Maddie, Anna ve Stevie adında dört yakın arkadaş yer alıyor. İdeal bir dostluk tablosu çizerler. Maceraları ve eğlenceleri ile  yüzyıllardır  hep denizin altında gömülü hazineleri aramaktadırlar. Dalış kulübünün konusu nedir?

Dalış Kulübü dizisi

Ayrıca bu gezileri, araştırmaları ve kayboluşları Youtube'da hayranlarıyla paylaşırlar. Mercy bununda; yarattıkları hikayelere pürüzsüz, berrak ve saf bir manzara eşlik ediyor. Ancak fırtına birkaç gün gelip tüm kasabayı yerle bir ettikten sonra Lauren adında genç bir kız ortadan kaybolur. Kasabanın ilerlemesini etkileyen kriterler ortaya çıkar.Dalış kulübü ile birlikte bu kriterler önem kazanır.Genç kızların aşk hikayeleri, sorunlu aile standartları ve kasabadaki şaşırtıcı derecede gizemli gelişmeler gibi birçok alt unsurdan yararlanıyor. Ve Lauren kaybolana kadar kasabadaki bazı sorunlar seyirciyle buluşmamaktadır..Küçük kızın ortadan kaybolmasıyla yakın aile üyeleri, dedektifler ve gizemli eski sevgili gibi etkileyici şeyler gün yüzüne çıktı.  Dalış Kulübü, küçük kızı aramaya başladı. Bu arama operasyonları oldukça zorlu geçecektir.

Dizinin yaratıcılığını Steve Jaggi yapmaktadır. Dizinin ilk sezonunda 12 bölüm bulunuyor.Dizinin IMDb puanı 6,6’dır. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Miah Madden – Maddie

Georgia-Mayıs Davis – Lauren

Aubri Ibrag – Anna

Sana’a Shaik – Stevie

Mercy Conwall – Izzie

Phoenix Mendoza – Camille

Jai Koutre – Şef Jack Rose

Joshua Heuston – Henry

Alexander Grant – Hayden

Joseph Spanti – Brad


Son Güncelleme: 18.12.2021 06:15
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Netflix Dalış Kulübü DizisiDalış Kulübü Dizisinin Konusu
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