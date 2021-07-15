Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları

Sinema salonlarının tekrar açılması ile beraber Türkiye’de vizyona girecek film sayısının da artması bekleniyor. Bu filmler arasında yerini alacak olan Daha İyi Bir Yarın filmi gerek oyuncu kadrosu ile gerekse de hikayesi ile birçok sinema severi etkileyeceğe benziyor. Peki Daha İyi Bir Yarın filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

MGX Film’in yapımcılık görevini üstlendiği yapım 2060’lı yılları anlatan bir aşk distopyasıdır. İntihar etme düşüncesinde olan bir gencin kendisine aşık olan bir kızı bulmak için atıldığı macerayı anlatan Daha İyi Bir Yarın’ın başrollerinde Yağız Can Konyalı ve Hande Doğandemir bulunuyor. Hüseyin Avni Danyal, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Engin Benli, Onur Büyüktopçu, Burcu Binici ve Aslıhan Karalar filmde yer alan diğer oyuncular olarak ön plana çıkıyor.