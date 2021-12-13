Dağları Deviren Baba filmiyle alakalı merak edilenler

Netflix ekranlarına yeni bir dizi daha dahil oldu: Dağları Deviren Baba. Orijinal adı The Father Who Moves Mountains olan filmin yazarlığını ve yönetmenliğini Daniel Sandu üstleniyor. Danilel Sandu, Dağları Deviren Baba filmiyle uzun soluklu 2. filmini çekmiş bulunuyor.

Filmin konusunda ise ismi Mircea olan eski bir istihbarat yetkilisi, bir günde hem mutluluğu hem de hüznü aynı anda yaşıyor. Mircea, eski görevi dolayısıyla biraz katı, disiplinli ve somurtkan bir yapıdadır. Buna karşın yaşayacağı günlere umutla ve heyecanla bakmayı ihmal etmiyor. İkinci evliliğini yapan Mircea, ilk karısı Paula ile geçirdiği zamanlarda katı ve somurtkan görünürken ikinci eşi Alina ile geçirdiği zamanlardan oldukça keyif alıyor. Mircea, ilk eşinden Cosmin adında bir erkek evlada sahip ve Alina'yla olan birlikteliğinde de bir bebek bekliyor.

Filmde Mircea'nın oğlu Cosmin ve kız arkadaşının kayıp olması, bir anda Mircea'nın eski işinin de kendisine kattığı özellikler sebebiyle adeta bir tilki gibi iz sürüyor.

Yönetmen Sandu, filmde Mircea'nın geçmişte yaptığı yanlışlar ile bugünkü yaşamı arasındaki durumu başarılı bir biçimde ele alıyor.

Dağları Deviren Baba filminin oyuncu kadrosunda Adrian Titieni (Mircea), Elena Purea (Paula), Judith State (Alina), Vlad Ionut Popescu (Cosmin / ses), Valeriu Andriuta (Cristian Nistor), Radu Botar (Doru), Tudor Smoleanu (Filip), Petronela Grigorescu (Valentina) ve Virgil Aioanei (Laurentiu) yer alıyor.

Filmin IMDb puanı 8 olarak belirleniyor.