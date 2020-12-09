Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!

The Witcher serisi yapımcıları tarafından uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve GTA V etkisi yaratması beklenen Cyberpunk 2077 ön sipariş verenler tarafından oynanmaya başlandı. Pek çok kişi oyunu beklerken oyunun inceleme puanları ise merak edilmeye başlandı.
CD Projeck RED tarafından yapımı üstlenilen Cyberpunk 2077 sürekli ertelenmesi sonrasında 10 Aralık tarihinde resmi olarak çıkış yapacak. Oyun severler ve basına gönderilen inceleme kodları sonrasında autorler tarafından değerlendirilen oyun tam 91 puan alarak rekora imza atarken pek çok kişi oyunun resmi çıkış tarihini beklemeye koyuldu.
Nvidia tarafından geliştirilen en güçlü ve son ekran kartı olan 3080’in bile 4K full ayarlarda 60 fps verememesi sonrasında eleştirilere maruz kalması ile gündemde yer ederken aynı zamanda oyunda çok fazla bug bulunmasından dolayı şikayetler merak ediliyor.
PS4 ve XboX kullanıcılarına kötü haber verilirken PS5 öncesi nesil konsollarda oyunun oynanırken çok kasması ve efektlerin çok kötü olacağı yönünde ki iddialar güçlenmeye başladı. Yapılan incelemeler sonrasında oyunun en az 2 – 3 ay daha güncellemeler ile düzeltilmesi gerektiği belirtilirken inceleme skorları şu şekilde;
Meristation 100
PC Games 100
God is a Geek 100
The Digital Fix 100
IGN Japan 100
Gameblog.fr 100
Windows Central 100
M3 100
TheGamer 100
VG247 100
VGC 100
GameSpew 100
GamesRadar+ 100
Hobby Consolas 98
SpazioGames 95
The Games Machine 95
Stevivor 95
Areajugones 95
MGG Spain 94
Vandal 93
Gamersky 91
GameStar 91
GRYOnline.pl 90
3DJuegos 90
GameMAG 90
IGN 90
Power Unlimited 90
PCGamesN 90
Game Informer 90
GameWatcher 90
RPG Site 90
Carole Quintaine 90
Eurogamer Italy 90
Everyeye.it 90
JeuxActu 90
Millenium 85
Screen Rant 80
Trusted Reviews 80
PC Gamer 78
GameSpot 70
GamesBeat 60