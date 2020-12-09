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Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!

Uzun yıllardır beklenen ve oyun severler tarafından çok merak edilen oyun Cyberpunk 2077'nin çıkışına sayılı günler kala inceleme skorları belli oldu. Pek çok oyunsever tarafından merak edilen ve araştırılan Cyberpunk 2077 kısa süre içerisinde oyu severlere sunulacak.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:52
Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!
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The Witcher serisi yapımcıları tarafından uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve GTA V etkisi yaratması beklenen Cyberpunk 2077 ön sipariş verenler tarafından oynanmaya başlandı. Pek çok kişi oyunu beklerken oyunun inceleme puanları ise merak edilmeye başlandı.

CD Projeck RED tarafından yapımı üstlenilen Cyberpunk 2077 sürekli ertelenmesi sonrasında 10 Aralık tarihinde resmi olarak çıkış yapacak. Oyun severler ve basına gönderilen inceleme kodları sonrasında autorler tarafından değerlendirilen oyun tam 91 puan alarak rekora imza atarken pek çok kişi oyunun resmi çıkış tarihini beklemeye koyuldu.

Nvidia tarafından geliştirilen en güçlü ve son ekran kartı olan 3080’in bile 4K full ayarlarda 60 fps verememesi sonrasında eleştirilere maruz kalması ile gündemde yer ederken aynı zamanda oyunda çok fazla bug bulunmasından dolayı şikayetler merak ediliyor.

PS4 ve XboX kullanıcılarına kötü haber verilirken PS5 öncesi nesil konsollarda oyunun oynanırken çok kasması ve efektlerin çok kötü olacağı yönünde ki iddialar güçlenmeye başladı. Yapılan incelemeler sonrasında oyunun en az 2 – 3 ay daha güncellemeler ile düzeltilmesi gerektiği belirtilirken inceleme skorları şu şekilde;

Meristation 100

PC Games 100

God is a Geek 100

The Digital Fix 100

IGN Japan 100

Gameblog.fr 100

Windows Central 100

M3 100

TheGamer 100

VG247 100

VGC 100

GameSpew 100

GamesRadar+ 100

Hobby Consolas 98

SpazioGames 95

The Games Machine 95

Stevivor 95

Areajugones 95

Multiplayer.it 94

MGG Spain 94

Vandal 93

Gamersky 91

GameStar 91

GRYOnline.pl 90

3DJuegos 90

GameMAG 90

IGN 90

Power Unlimited 90

PCGamesN 90

Game Informer 90

GameWatcher 90

RPG Site 90

Carole Quintaine 90

Eurogamer Italy 90

Everyeye.it 90

JeuxActu 90

Millenium 85

Screen Rant 80

Trusted Reviews 80

PC Gamer 78

GameSpot 70

GamesBeat 60



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:52
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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077Inceleme Skorları
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