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Cursed yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Cursed 2.sezon yayın tarihi

Netflix üyelikleri olan dizikolikler ve film severler için merakla bekledikleri Cursed dizisi taleplerden dolayı yeniden çekilebilir. Cursed 2. Sezon çekilir mi? Netflix Cursed bu işe el atacak mı? Arthur efsanesinin izlerini taşıyan Cursed yeni sezonuyla ne zaman ekranlara gelecek?

19 Kasım 2020 Perşembe 18:19
Cursed yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Cursed 2.sezon yayın tarihi
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Cursed dizisinin 2. Sezonu yayınlanacak mı? Netflix yıllardan beri Game Of Thrones gibi fantezi dünyasında kendi adını duyurmaya çalışmaktadır. Bundan dolayı The Witcher ve Warrior Nun’u izleyicilerle buluşturdu. Bunların yanı sıra Bu dizi grubuna Cursed dizisini dahil etti. Cursed dizisi yayınlandığı tarihten bu yana listerlerin en başında seyretmektedir. Cursed dizisi Frank Miller ve Tom Wheeler’ın aynı adı taşıyan resimli romanından uyarlanmıştır. Tanımış olduğumu Arthur efsanesini farklı bir çerçevede ele almıştır. Bu seride, gelecekteki Kral yardımcı karakter iken, gelecekteki Nimue Gölü Leydi merkez sahneye çıkmaktadır. Klasik masalları kısmen yeniden oluşturarak postmodenizimin katkısıyla büyücülük destanının ilk 10 bölümünü fantezi severler ile ekranlarına taşıması izleyiciler tarafından Cursed’ın sezonunu beklemelerine neden oluyor.

Cursed Dizisi Hangi Konuyu Anlatmaktadır?


Cursed, ortaçağın fantastik havasıyla birleşen bir reşit olma hikayesi olarak bilinmektedir. Genel olarak Arthur mitolojisinde yer alan destekleyici karakterlerin ve hikayelerin izlerini taşımaktadır. Benzersiz içeriğe sahip olmasından dolayı izleyicilere yeni bir bakış açısıyla sunuluyor.  Nimue, Kral Uther’in ve Kızıl Paladinlerinin zalimce yönetimi altında yaşayan çeşitli ırklar arasında bir umut sembolü haline gelirken, Merlin, Vikinglerin çok daha genç ve eksantrik formunda yeniden hayal ediliyor.

Bilindiği üzere başrol oyuncusu oldukça tanıdık olan ve Ölmek İçin 13 Sebep’te Hannah Baker rolünü oynayan Katherine Langford’tan başkası değildir. KAtherine Langford yine bir Netflix dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaktadır. Cursed, Katherine gibi sinema dünyasında başarısı olan bir çok yetenekli sayıda oyuncuya sahiptir.

Cursed’in 2. Sezonu Çekilecek Mi?

Cursed, hafta sonu yayınladığı için Netflix’teki en popüler başlık unvanına sahip olmuştur. Bu durumdan dolayı dizinin ikinci sezonunun gelmesi için ufakta olsa belirtiler görülmektedir. İlk sezonu izleyen hayranlar dizinin tek oturuşta bitmesinden dolayı baya sinirlenmişlerdir. Netflix bundan dolayı dizinin yeni sezonunu çekmelidir.  Herhangi bir açıklama olmasa da taleplerin çok  olmasından kaynaklı dizinin yeniz sezonunun çekilme tarihi çokta uzak bir tarih değildir. Nİmeu’nin hikayesine Netflix devamlılık sağlarsa yayın savaşlarında yeniden galip gelebilir.



Son Güncelleme: 19.11.2020 18:19
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Anahtar Kelimeler:
CursedNetflixDiziİnternet DizisiArthur Efsanesi
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